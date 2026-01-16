Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla sumó minutos en la victoria 0-2 del Girona sobre Espanyol por Liga de España

Yaser Asprilla sumó minutos en la victoria 0-2 del Girona sobre Espanyol por Liga de España

El extremo colombiano ingresó en la segunda parte en el RCDE Stadium, en partido válido por la vigésima jornada de LaLiga EA Sports. Girona llegó a 24 unidades.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ene, 2026
Yaser Asprilla tuvo acción con Girona que visitó al Espanyol por la Liga de España.
Getty

