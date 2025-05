Millonaria multa y sanción para Eduardo Pimentel, por hechos en Boyacá Chicó vs. Alianza

Eduardo Pimentel es noticia nuevamente en el fútbol colombiano. En las últimas semanas ha dejado sentir su desacuerdo por decisiones arbitrales y designaciones en medio de la Liga Betplay I 2025, en compromisos del Boyacá Chicó.

El dirigente se ha manifestado en sus redes sociales e igualmente en medios de comunicación del país mostrando desacuerdo por la situación de los árbitros del país y el manejo del VAR en el balompié colombiano.

En la reciente resolución, la número 045, Pimentel Murcia fue uno de los protagonistas en el boletín y todo se debió a lo sucedido en el partido que enfrentó a los 'ajedrezados' contra Alianza FC, en Tunja, y que tuvo más de 20 minutos de adición en la parte complementaria y que generó gran molestia; pese a que Chicó terminó ganando 2-1.

¿Cuál fue la dura sanción impuesta a Eduardo Pimentel?

Así las cosas, el Comité Disciplinario de la Dimayor pronunció lo siguiente: "Sancionar al señor Eduardo Pimentel Murcia, persona con influencia manifiesta del Club Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. (Boyacá Chicó) con cuatro (4) meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y multa de cuarenta y dos millones setecientos cinco mil pesos ($ 42.705.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 4, artículo 72 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 18ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Alianza Valledupar F.C.S.A".

Boyacá Chicó - Alianza FC en la Liga BetPlay Colprensa

¿Qué había dicho Eduardo Pimentel en sus redes sociales sobre este juego?

"Esto ya es maldad Federación. Ustedes son una vergüenza y se deben ir, ya está bien. Comisión arbitral, renuncien no sean zánganos, esto ya se salió de la madre", escribió en una publicación.

Y continuó en otro posteo en sus plataformas digitales: "No le hagan más mal al fútbol, no sean descarados. No les da vergüenza, mañana ya todo el mundo se olvida; aquí no va a pasar nada, quieren clasificar a otros a la brava. Háganlo por el fútbol comisión arbitral, por Dios santísimo, van a acabar con esta vaina no sean miserables".

Hay que recordar que el dirigente bogotano reapareció con sus reclamos después de una cuestionada actuación en un juego en Tunja entre Boyacá Chicó y Fortaleza, en el que el juez central Carlos Betancur dejó de sancionar una mano de los capitalinos y no fue llamado por el VAR para revisar. Posteriormente a esto, fueron solicitados los audios, que han sido negados por la Comisión Arbitral de la FCF.