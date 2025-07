Millonarios hizo oficial un refuerzo más, con rodaje en la Copa Libertadores

Millonarios continúa reforzando su plantilla de cara a la Liga BetPlay 2025-II. Aunque aún no ha debutado en el campeonato, el conjunto capitalino sigue sumando nuevas caras. En esta ocasión, anunció la incorporación de Cristián Cañozales.

El futbolista llega proveniente del Carabobo FC de Venezuela y, pese a algunas dificultades en su arribo al conjunto ‘albiazul’, este sábado Millonarios finalmente hizo oficial su incorporación.

“Millonarios FC informa que Cristián Cañozales es nuevo jugador del equipo. Luego de cumplir con todos los requisitos médicos y administrativos, el extremo fue confirmado como refuerzo para esta temporada. Llega procedente de Carabobo FC", se lee de entrada en el comunicado del conjunto azul.

“Cristián nació el 22 de abril de 1999 en Colombia e inició su carrera profesional en Tigres FC. Con una destacada trayectoria internacional, ha pasado por equipos como 1º Dezembro y Praiense en Portugal, Oaxaca de México (donde jugó en 2021 y 2023), Everton de Chile, Dorados de Sinaloa, Always Ready y más recientemente Carabobo FC en Venezuela, donde fue una de las figuras del equipo en la Copa Libertadores 2025", destacaron sobre la carrera del atacante.

“Con una notable capacidad goleadora y una amplia experiencia en distintos estilos de juego alrededor del continente, Cañozales llega para aportar desequilibrio, potencia ofensiva y efectividad en el último tercio. Un extremo con recorrido, carácter y hambre de gol. ¡Bienvenido al ‘Embajador’, Cristián!”, se leyó en un comunicado oficial en la web de Millonarios.

De esta manera, Cañozales es el cuarto refuerzo de Millonarios para este segundo semestre del campeonato, luego de las incorporaciones de el extremo Edwin Mosquera proveniente de Atlanta United, el arquero uruguayo Guillermo De Amores quien llegó libre tras finalizar su vinculo con Peñarol de su país y Álex Castro proveniente del Deportes Tolima.



¿Qué jugadores no continuaron en Millonarios?

Tras quedar a puertas de la final del semestre pasado, el conjunto ‘albiazul’ tuvo una reestructuración importante en su plantilla, donde una de las salidas más importantes fue la de Radamel Falcao García, tras terminar su contrato de seis meses con el equipo y ponerle punto final a un año de vinculación con el equipo de sus amores.

En otras de las salidas del cuadro capitalino fue la de Álvaro Montero con destino a Vélez de Argentina en condición de préstamo, Daniel Cataño vendido a Bolívar de Bolivia, Jader Valencia transferido a Independiente Medellín, Kevin Palacios a Santos Laguna de México, Felix Charrupí a Bucaramanga, Jhon Córdoba a Instituto de Argentina, Jovany Welch a Monagas de Venezuela y el retorno de Daniel Mantilla al Deportivo Cali, quien era dueño de los derechos del jugador.