En Uruguay le dan con todo a Marcelo Bielsa; estaría en riesgo su futuro para el Mundial 2026

La selección de Uruguay cayó este martes 5-1 frente a Estados Unidos en duelo de preparación al Mundial 2026, y las críticas contra su técnico Marcelo Bielsa no se han hecho esperar.

Por: AFP
Actualizado: 19 de nov, 2025
Marcelo Bielsa, DT de la selección de Uruguay
Marcelo Bielsa, DT de la selección de Uruguay
Foto: AFP

