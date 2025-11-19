Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay II-2025, tras Huila 2-0 Cúcuta

El Torneo BetPlay II-2025 está llegando a su final. Este miércoles 19 de noviembre, se llevó a cabo la fecha cinco del grupo A y los resultados que se presentaron dejaron todo abierto para el remate. Y es que Atlético Huila y Cúcuta Deportivo tienen 10 puntos, mientras que Jaguares quedó con ocho unidades, manteniendo vivo el sueño de clasificar a la instancia definitiva.

Cabe aclarar que los 'felinos' ya consiguieron el ascenso por lo hecho a lo largo del año, mientras que Inter Palmira dijo adiós y quedó eliminado de cualquier posibilidad, ya que no tiene ni un solo punto. Así las cosas, el clasificado se definirá en la sexta jornada, cuando los 'opitas' visiten a los de Montería, mientras que los 'motilones' reciban a Inter Palmira, en su casa.

Tabla de posiciones del cuadrangular A del Torneo BetPlay II-2025

1. Huila - 10 pts. (+3)

2. Cúcuta - 10 pts. (+1)

3. Jaguares - 8 pts. (+3)

4. Inter Palmira - 0 pts. (-7)



Resultados de la fecha 5 del grupo A del Torneo BetPlay II-2025

Inter Palmira 1-4 Jaguares

Atlético Huila 2-0 Cúcuta Deportivo

Así se jugará la jornada 6 del cuadrangular A del Torneo BetPlay II-2025

Jaguares vs. Huila

Cúcuta vs. Inter Palmira

Atlético Huila recibe a Patriotas en los cuadrangulares de la Primera B. X de @AtleticoHuilaof

¿Cómo va el grupo B del Torneo BetPlay II-2025?

Con cuatro partidos jugados, el líder de esta zona es Real Cundinamarca, con siete puntos y una diferencia de gol de +1. En la segunda plaza aparece Real Cartagena, que suma un total de seis unidades y +1. Ya en el tercer lugar está Patriotas, que tiene cuatro puntos y -1 en su diferencia. Por último, quien cierra el grupo es Boca Juniors, también con cuatro puntos y -1.



Programación de la fecha 5 del grupo B del Torneo BetPlay II-2025

Real Cundinamarca vs. Boca Juniors

Día: jueves 20 de noviembre.

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Olaya Herrera.

Real Cartagena vs. Patriotas

Día: jueves 20 de noviembre.

Hora: 5:10 p.m.

Estadio: Olímpico Jaime Morón León.