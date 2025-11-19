Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay II-2025, tras Huila 2-0 Cúcuta

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Torneo BetPlay II-2025 está llegando a su final. Este miércoles 19 de noviembre, se llevó a cabo la fecha cinco del grupo A y los resultados que se presentaron dejaron todo abierto para el remate. Y es que Atlético Huila y Cúcuta Deportivo tienen 10 puntos, mientras que Jaguares quedó con ocho unidades, manteniendo vivo el sueño de clasificar a la instancia definitiva.
Cabe aclarar que los 'felinos' ya consiguieron el ascenso por lo hecho a lo largo del año, mientras que Inter Palmira dijo adiós y quedó eliminado de cualquier posibilidad, ya que no tiene ni un solo punto. Así las cosas, el clasificado se definirá en la sexta jornada, cuando los 'opitas' visiten a los de Montería, mientras que los 'motilones' reciban a Inter Palmira, en su casa.
1. Huila - 10 pts. (+3)
2. Cúcuta - 10 pts. (+1)
3. Jaguares - 8 pts. (+3)
4. Inter Palmira - 0 pts. (-7)
Con cuatro partidos jugados, el líder de esta zona es Real Cundinamarca, con siete puntos y una diferencia de gol de +1. En la segunda plaza aparece Real Cartagena, que suma un total de seis unidades y +1. Ya en el tercer lugar está Patriotas, que tiene cuatro puntos y -1 en su diferencia. Por último, quien cierra el grupo es Boca Juniors, también con cuatro puntos y -1.
Real Cundinamarca vs. Boca Juniors
Día: jueves 20 de noviembre.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Olaya Herrera.
Publicidad
Real Cartagena vs. Patriotas
Día: jueves 20 de noviembre.
Hora: 5:10 p.m.
Estadio: Olímpico Jaime Morón León.