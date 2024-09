Jugador de Rayo Vallecano se metió en líos y 'está borrado' por arribo de James Rodríguez

La llegada deJames Rodríguez ha impactado en todos los sentidos en el Rayo Vallecano y es grande la expectativa por la fecha del debut del colombiano, que se podría dar este mismo lunes frente al Osasuna. Pero en el camerino del cuadro de Vallecas, hay un tema que tiene llenó de preocupación a los aficionados.

Involucra a uno de los principales referentes en el ataque del Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, quien podría ser sancionado por las directivas de la ‘banda’ por haber asistido a una corrida de toros, sin tener permiso del equipo.

Según comenta el medio ‘Cope’, el jugador “viajó este domingo hasta la localidad francesa de Nimes para ver en acción a Alejandro Chicharro, torero apoderado suyo, sin habérselo comunicado previamente al club. Fue un desplazamiento relámpago, ya que RDT viajó hasta el país vecino por la mañana y regresó para el entrenamiento”.

“En el club no ha gustado nada, entiende que no es un comportamiento correcto y estudia sancionarle”, fue la información que se conoció del diario ‘Cope’. El delantero de 29 años aún no ha tenido acción en los cuatro partidos que van en la temporada de la Liga de España.

Raúl De Tomás, fichaje del Rayo Vallecano - Foto: Rayo Vallecano Oficial

Además que, en la campaña anterior solamente anotó un tanto, en los 25 partidos que pudo jugar en el campeonato español, una cifra que ya tiene indignados a los aficionados, pues desde su llegada a inicios de 2023, solamente ha marcado cinco tantos.

Eso sí, la gran ilusión que nace en Rayo Vallecano están trasladadas al debut de James Rodríguez, que se daría este lunes 16 de septiembre frente al Osasuna, por la quinta fecha de la Liga de España. El colombiano viene de jugar en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, frente a Perú y Argentina. En este segundo encuentro salió como la gran figura del partido, tras anotar y servir la asistencia en el 2-1.