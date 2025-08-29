Publicidad

Millonarios y una nueva baja para clásico contra Santa Fe; convocatoria confirmada

Este viernes se dieron noticias de convocatorias a selecciones y eso ‘golpeó’ a Millonarios, que perderá al defensor Juan Pablo Vargas, quien es uno de los extranjeros del plantel.

Foto: Millonarios FC.
Por: Gianmarco Sotelo
 /  EFE
|
Actualizado: agosto 29, 2025 07:36 p. m.