Millonarios y una nueva baja para clásico contra Santa Fe; convocatoria confirmada

El experimentado portero Keylor Navas y el goleador del New York City estadounidense Alonso Martínez destacan en la lista de convocados de Costa Rica, publicada este viernes, para enfrentar a Nicaragua y Haití el 5 y 9 de septiembre en el inicio de la última fase de la eliminatoria centroamericana rumbo al Mundial de 2026. El defensor Juan Pablo Vargas (Millonarios), fue citado para estos compromisos y será baja en el elenco dirigido por Hernán Torres para el clásico capitalino contra Santa Fe (6 de septiembre), y posiblemente en la ida de octavos de final de Copa contra Envigado y por Liga contra Pasto.

Navas, portero del Pumas mexicano, aportará su experiencia para liderar a Costa Rica, mientras que Martínez buscará trasladar a la selección el buen momento que atraviesa en la MLS estadounidense, donde ha marcado 14 goles en los 26 partidos que van de temporada regular.

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, anunció este viernes la lista de 23 futbolistas con los que hará frente al partido del 5 de septiembre como visitante contra Nicaragua, y del día 9 como local ante Haití, correspondientes a las dos primeras jornadas del Grupo C, en el que también está Honduras.

"Sabemos que las eliminatorias son así, vas a una guerra deportiva y vamos con la convicción de ganar los primeros 3 puntos (en Nicaragua). Ningún partido se gana con la camiseta, con el nombre o la historia. Vamos a salir a matarnos, no importa quién esté enfrente", declaró Herrera.

En la lista de convocados figuran 15 futbolistas que militan en ligas internacionales. Además de Navas y Martínez, destacan el delantero del Spartak Moscú ruso Manfred Ugalde, el extremo del Westerloo belga Josimar Alcócer, el centrocampista del Río Ave portugués Brandon Aguilera, el zaguero del Millonarios colombiano Juan Pablo Vargas y el experimentado defensa del Al-Ettifaq árabe Francisco Calvo.

Juan Pablo Vargas, defensa central de la Selección Costa Rica, se lamenta por su penalti errado AFP

Herrera subrayó que su objetivo es que el equipo se muestre "sólido" y "agresivo para defender y atacar" con l fin de comenzar con buen pie la acción del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf.

Solo el primer lugar del grupo obtendrá un boleto para el Mundial de 2026, mientras que el segundo puesto podría aspirar a una repesca.

- Lista de convocados:

. Porteros: Keylor Navas (Pumas, MEX), Patrick Sequeira (Casa Pía, POR), Alexander LEzcano (San Carlos).

. Defensas: Francisco Calvo (AL-Ettifaq, KSA), Joseph Mora (Saprissa), Julio Cascante (Austin FC, USA), Juan Pablo Vargas (Millonarios, COL), Ariel Lassiter (Portland Timbers, USA), Alexis Gamboa (Alajuelense), Carlos Mora (U Craiova, ROU), Santiago Van der Putten (Alajuelense), Kenay Myrie (Saprissa).

. Centrocampistas: Orlando Galo (Riga FC, LVA), Alejandro Bran (Alajuelense), Kenneth Vargas (Hearts, SCO), Sebastián Acuña (Saprissa), Brandon Aguilera (Río Ave, POR), Josimar Alcocer (Westerloo, BEL), Creichel Pérez (Alajuelense).

. Delanteros: Alonso Martínez (New York City, USA), Andy Rojas (New York Red Bulls, USA), Anthony Contreras (Riga, LVA) y Manfred Ugalde (Spartak Moscú, RUS).