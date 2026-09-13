"Nacional es un club ganador y yo también lo soy", James Rodríguez en su presentación

Atlético Nacional le dio la bienvenida de forma oficial a James Rodríguez. En un estadio Atanasio Girardot abarrotado, el verde paisa recibió al volante cucuteño. Los aplausos y vítores no se hicieron esperar por parte de los aficionados ‘verdolagas’ en las gradas del recinto deportivo antioqueño, este domingo, en la previa del juego contra Águilas Doradas por la Liga BetPlay II-2026.

Como un ganador del Premio Puskás, con 24 títulos en su carrera a nivel internacional, y como el futbolista colombiano más importante de su generación, y después de 19 años jugando en el extranjero; esos fueron algunos de los pergaminos que desglosaron de la gran brillante carrera de Rodríguez Rubio, en que fue su presentación en sociedad.

💚 James Rodríguez, el nuevo ‘23’ de Nacional, tuvo una presentación especial en el Atanasio Girardot junto a sus dos hijos.#futbol2026 #ligabetplay #futbolcolombiano pic.twitter.com/N0cW5ozxUn — Gol Caracol (@GolCaracol) September 13, 2026

El exReal Madrid y capitán de la Selección Colombia se mostró contento por el caluroso recibimiento y dejó algunas palabras para la hinchada del ‘rey de copas’ de nuestro país. Prometió dar lo mejor de su fútbol en virtud del equipo, y por supuesto, ganar muchos títulos.

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“Estoy muy feliz de estar acá. De verdad muchas gracias. Esperamos que podamos tener muchas alegrías juntos y sobre todo muchos títulos, porque este es un club ganador y yo también lo soy. Nos vemos pronto”, expresó James.



James Rodríguez usará el número 23 en Atlético Nacional. Foto oficial de Nacional

¿Qué número usará James Rodríguez en Atlético Nacional?

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En medio de su presentación en el Atanasio Girardot se confirmó que el habitual ‘10’ usará el dorsal número ‘23’ en el verde paisa; un número que el mismo James David escogió porque lo han usado grandes estrellas del deporte mundial; caso de 'cracks' del básquet como Michael Jordan. El experimentado centrocampista es gran fanático del baloncesto.

¿Cuándo será el debut de James Rodríguez en el verde paisa?

Se prevé que el estreno del ahora número '23' de Atlético Nacional sea contra Internacional de Bogotá, en partido de la Liga BetPlay II-2026 pactado para el miércoles 16 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El horario de este duelo es de las 8:20 de la noche.