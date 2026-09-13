Semana decisiva en la Copa Libertadores, se definen a los semifinalistas: acá el panorama

Tres de los cuatro equipos brasileños involucrados en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 llegan esta semana al partido decisivo de la serie con sólidas victorias, y el cuarto, Corinthians, con la tranquilidad de definir en casa tras un empate en Argentina.

¿Cuatro finalistas brasileños?

La posibilidad no resulta descabellada para el momento que viven el último ganador Flamengo, el subcampeón del año pasado Palmeiras, el campeón de 2023 Fluminense y el de 2012 Corinthians.}

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao Getty Images

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No en vano, cinco de las últimas seis finales del torneo han sido disputadas por clubes brasileños.



La última final no exclusivamente brasileña fue la jugada el 4 de noviembre de hace tres años entre Fluminense y Boca Juniors, que ganó la entidad del barrio carioca Laranjeiras por 2-1 en el Maracaná.

El 'Flu', dirigido por Marcílio Dias da Silva ‘Marcão’ tras la salida del argentino Luis Zubeldía, se desplazará hasta la localidad bonaerense de Vicente López para refrendar este martes la ventaja de 2-0 alcanzada en la ida.

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Nonato y el experimentado Givanildo Vieira de Souza ‘Hulk’ sellaron una importante renta, pero los sorprendentes argentinos orientados desde el banquillo por Martín Palermo confían en su fuerza colectiva para cambiar la historia adversa.

Jhon Arias con el Palmeiras - Foto: AFP

El 1-0 cosechado en la ida en Sao Paulo a expensas de Liga de Quito parece poca ventaja para un Palmeiras que deberá afrontar también un rival invisible: los 2.850 metros de altitud de la capital de Ecuador.

El trabajo para el ‘Verdão’ de Abel Ferreira será doble: cuidar que los quiteños, con su sólido equipo con figuras como Michael Estrada, Janner Corozo y el mundialista haitiano Ricardo Adé, no les reviertan su pequeña renta y, además, que la altitud no los noquee.

El mismo miércoles, Corinthians y Estudiantes de La Plata tendrán la misión de dirimir la serie más compleja de estos cuartos de final.

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El 1-1 de la ida en la Ciudad de las Diagonales bonaerense dejó el espacio para que todo se resolviera en la cancha del Neo Química Arena de Sao Paulo, con unos locales de Fernando Diniz que confían en estrellas como el recién renovado Memphis Depay o Breno Bidon para sacar el boleto a semifinales.

Pero el ‘pincharrata’ no se la pondrán fácil al ‘timão’ ya que apenas han perdido un solo partido como visitante (1-0 frente a Flamengo en fase de grupos) en lo que va de la Libertadores.

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En la misma altitud de Quito el actual campeón Flamengo se impuso por 0-2 al líder ecuatoriano Independiente del Valle. Ahora el escenario se traslada a Río de Janeiro.

Los ecuatorianos, que tienen en el banco al uruguayo Joaquín Papa, tendrás que demostrar el sentido de la fama de ‘matagigantes’ que se han ganado en torneos internacionales.

La final de la Copa Libertadores se jugará el próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Trofeo Copa Libertadores - Foto: AFP

Partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores:

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15 de septiembre

Platense (ARG) vs. Fluminense (BRA) Ida: 2-0

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16 de septiembre

Liga de Quito (ECU) vs. Palmeiras (BRA) Ida: 1-0

Corinthians (BRA) vs. Estudiantes de LP (ARG) Ida: 1-1

17 de septiembre

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Flamengo (BRA) vs. I. del Valle (ECU) Ida: 0-2