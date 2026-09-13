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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez está imparable con Sporting Lisboa: vea acá su gol contra Famalicão

Luis Javier Suárez está imparable con Sporting Lisboa: vea acá su gol contra Famalicão

El delantero samario no para de hacer goles con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal, esta vez marcó en el empate frente al Famalicão. ¡Vea acá el gol de Luis Javier Suárez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Luis Javier Suárez marcó en el empate de Sporting Lisboa en visita al Famalicão por la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez marcó en el empate de Sporting Lisboa en visita al Famalicão por la Liga de Portugal.
Foto oficial del Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez está imparable con Sporting Lisboa. Esta vez, el delantero samario anotó en lo que el empate a un gol de los 'leones' en su visita al Famalicão, en partido válido por la sexta jornada de la Primeira Liga.

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El nuevo tanto del colombiano en la actual campaña del torneo portugués llegó por la vía del penalti. El reloj marcaba el minuto 81 cuando Suárez Charris definió con categoría para vencer la resistencia del golero rival. El 0-1 se subió al tablero.

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No obstante, los 'leones' se dejaron igualar la contienda sobre el final. Gonçalo Inácio convirtió en propia portería.

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Vea acá el gol de Luis Javier Suárez en Famalicão vs. Sporting Lisboa:

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