Luis Javier Suárez está imparable con Sporting Lisboa: vea acá su gol contra Famalicão

Luis Javier Suárez está imparable con Sporting Lisboa. Esta vez, el delantero samario anotó en lo que el empate a un gol de los 'leones' en su visita al Famalicão, en partido válido por la sexta jornada de la Primeira Liga.
El nuevo tanto del colombiano en la actual campaña del torneo portugués llegó por la vía del penalti. El reloj marcaba el minuto 81 cuando Suárez Charris definió con categoría para vencer la resistencia del golero rival. El 0-1 se subió al tablero.
No obstante, los 'leones' se dejaron igualar la contienda sobre el final. Gonçalo Inácio convirtió en propia portería.
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Vea acá el gol de Luis Javier Suárez en Famalicão vs. Sporting Lisboa:
LUIS SUÁREZ NO PERDONÓ Y PUSO A GANAR A SPORTING— DSPORTS (@DSports) September 13, 2026
El colombiano y una definición cruzada de penal para el 1-0 sobre Famalicao.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/Gvn9zeAaN4
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