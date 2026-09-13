Manchester City se quedó con el clásico frente a Manchester United, en Premier League; triunfo 0-1

El Manchester City se dio el lujo de ganar el derbi en casa de su rival Manchester United (1-0) a pesar de jugar casi todo el partido con un hombre menos, este domingo en la 4ª jornada de la Premier League, donde sigue el ritmo del líder Arsenal.

Los Gunners habían ganado 2-0 el sábado en Sunderland para sumar una cuarta victoria en cuatro jornadas, para una cosecha de 12 puntos que también alcanza ahora el City, que resiste la guerra de nervios a la perfección.

Únicamente una ligera mejor diferencia de goles deja al Arsenal como líder (+7 contra +6).

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La victoria citizen de este domingo fue especialmente meritoria porque se quedó con diez en el 23' por una roja directa a Phil Foden, que reaccionó desde el suelo con una patada a modo de coz en el vientre de Bruno Fernandes, que le había derribado instantes antes cuando disputaban un balón.



Acción de juego en el duelo entre Manchester United vs. Manchester City, por Premier League. Foto: AFP.

- Expulsión de Foden -

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Esa expulsión parecía poner la barra demasiado alta para el City, que dio una lección de resiliencia y sangre fría, para resistir siempre dentro del partido y marcar incluso en el 60' gracias a su estrella noruega Erling Haaland, asistido por Josko Gvardiol.

El VAR descartó un potencial fuera de juego de Enzo Fernández en esa jugada y, tras unos instantes de suspense, el tanto fue validado para desesperación de la hinchada local.

"Es muy preocupante si el juego se ve así por los que lo dirigen. Simplemente, no lo entiendo. No puedo comprender esto", se quejó amargamente el técnico del United, Michael Carrick, sobre esa decisión arbitral.

Antes de recibir ese gol, el Manchester United había tenido buenas ocasiones para adelantarse, principalmente con un disparo de falta de Marcus Rashford (45') y un disparo de Kobbie Mainoo (51'), ambos repelidos por el poste.

🧐 Jujuju tremenda. El SAOT de la Premier encontró a Erling Haaland en posición legal en el momento del centro. Ya tenía yo dudas sobre ese pie de Dorgu desde el inicio. Recordar que el sistema detecta el momento exacto del pase y traza líneas. El humano revisa y valida que el… pic.twitter.com/GykkWn2ukM — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 13, 2026

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Después de que Haaland pusiera en ventaja a los visitantes, el tono del partido cambió y el City estuvo incluso de firmar el 2-0 con un tiro de su fichaje estrella, el argentino Enzo Fernández, que fue desviado por Senne Lammens al palo (68').

El Manchester United no renunció hasta el último suspiro a empatar y su último cartucho lo tuvo Bryan Mbeumo, que dispuso de una gran oportunidad en el 90+5', desbaratada por el arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

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"Siempre es bonito ganar un partido de fútbol, pero sabe especialmente bien cuando lo haces con 10 jugadores durante 60 minutos en Old Trafford. Es una sensación estupenda", celebró Haaland después de la victoria.

Después de esta derrota, el United es apenas decimotercero en la Premier League, con solo cuatro puntos en cuatro jornadas, ya a ocho de la cabeza de la clasificación.