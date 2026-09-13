Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el polémico gol de Erling Haaland, en Manchester United vs. Manchester City, por Premier League

Vea el polémico gol de Erling Haaland, en Manchester United vs. Manchester City, por Premier League

El noruego volvió a ser protagonista en el fútbol inglés, anotando el único tanto del clásico, para darle el triunfo a los 'ciudadanos'. La acción fue minuciosamente revisada en el VAR.

Por: AFP
Actualizado: 13 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Erling Haaland festejando anotación contra el Manchester United, en Premier League.
Erling Haaland festejando anotación contra el Manchester United, en Premier League.
Foto: AFP.

Erling Haaland declaró que fue una "gran sensación" sellar la polémica victoria del Manchester City por 1-0 ante el Manchester United este domingo, después de que el gol del delantero noruego superara una controvertida revisión del VAR.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Con el City en inferioridad numérica tras la expulsión de Phil Foden por patear a Bruno Fernandes, Haaland marcó al cumplirse la hora de juego con un remate a corta distancia tras un centro de Josko Gvardiol.

Últimas noticias

Palmeiras, que tiene en sus filas a Jhon Arias, se enfrenta a Liga de Quito por un cupo en las semifinales.
Gol Caracol

Semana decisiva en la Copa Libertadores, se definen a los semifinalistas: acá el panorama

Santa Fe visita a Vasco da Gama por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Gol Caracol

Santa Fe, a buscar otra hazaña en la Copa Sudamericana; se viene la vuelta por cuartos de final

El gol fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero el VAR terminó revocando esa decisión, a pesar de que el centrocampista del City Enzo Fernández se encontraba en posición antirreglamentaria e intentó llegar al balón antes que Haaland.

Publicidad

Relacionados

Erling Haaland

Manchester City

Manchester United

Publicidad

Publicidad

Publicidad