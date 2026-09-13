Vea el polémico gol de Erling Haaland, en Manchester United vs. Manchester City, por Premier League

Erling Haaland declaró que fue una "gran sensación" sellar la polémica victoria del Manchester City por 1-0 ante el Manchester United este domingo, después de que el gol del delantero noruego superara una controvertida revisión del VAR.

🚨 HAALAND GOAL STANDS 🔥



Erling Haaland scores for Manchester City against Manchester United after VAR overturns the initial offside call ⚡ pic.twitter.com/2wXRR1ijzS — Football on Predict (@FConPredict) September 13, 2026

Con el City en inferioridad numérica tras la expulsión de Phil Foden por patear a Bruno Fernandes, Haaland marcó al cumplirse la hora de juego con un remate a corta distancia tras un centro de Josko Gvardiol.

El gol fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero el VAR terminó revocando esa decisión, a pesar de que el centrocampista del City Enzo Fernández se encontraba en posición antirreglamentaria e intentó llegar al balón antes que Haaland.

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Après intervention de la VAR, Erling Haaland a finalement été jugé EN POSITION LICITE. ✅



La VAR estime également qu'Enzo Fernandez, pourtant hors-jeu sur l’action, n’intervient pas sur le ballon et… https://t.co/rDiJBK4JVu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 13, 2026