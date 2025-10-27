Nacional y todos los secretos de la goleada 5-2 contra Medellín; "fue demasiado ventajoso"

El triunfazo por 5-2 contra Medellín no es noticia del ayer; y justamente, refiriéndose a las claves que llevaron a Atlético Nacional a lograr ese gran resultado, el entrenador Diego Arias se refirió al plan de estudio, análisis y más.

En charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el estratega del cuadro verde habló con propiedad del compromiso, que ilusiona a la hinchada de Nacional por el buen y contundente juego mostrado en el terreno de juego.

“Estamos muy contentos y felices por el partido contra Medellín; con el rendimiento mostrado. El partido que se vio, es porque seguro nos sirvió la información que teníamos de los clásicos previos con ellos, los que habían jugado con Junior, con Santa Fe. Toda esa información nos sirvió, pero todos los que estamos alrededor de los jugadores dependemos del estado emocional, del estado futbolístico, de la apertura, la manera en cómo se disputa el partido”, indicó de entrada Diego Arias.

Medellín vs. Nacional por la fecha 10 de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

Sumado a eso, el entrenador ‘verdolaga’ destacó la disposición y buena actitud del equipo en pro de conseguir los objetivos: “Nosotros desde el tiempo que hemos estado, hemos percibido una apertura y disposición muy grande, para trabajar juntos, mejorar y contra Medellín eso fue lo que más nos ayudó a conseguir el resultado”.



¿Cómo analizaron en la previa contra Medellín?

Publicidad

“Es importante la estructura del rival. Alejandro Restrepo es un profe que lleva mucho tiempo ya jugando en esa estructura; incluso desde Pereira lo viene trabajando, allá quedaron campeones con ese esquema. Tiene unas fortalezas y, no sé si debilidades, pero sí particularidades como la que vimos en el clásico, cuando propusimos el duelo de extremo contra uno de los centrales de ellos y es una situación que, con la calidad de extremos que tenemos nosotros, fue demasiado ventajoso”.

¿Por qué el resultado termina siendo abultado?

Publicidad

“Los partidos también tienen momentos que los condicionan. Nosotros afortunadamente podemos lograr dos goles m muy rápido y eso hace que el juego cambie porque ya con Medellín perdiendo tenía que intentar empatarlo y creo que esos espacios quedaron más en evidencia. Siento que el resultado es reflejo del esquema y principalmente por haber estado arriba del marcador todo el tiempo. Esto no quiere decir que cada que juguemos contra Medellín vamos a tener toda la libertad como fue en el clásico, ojalá pasara así; creo que tiene que ver con el momento en que pudimos marcar, la calidad en las finalizaciones”.

¿Qué destacar de este Nacional?

“Los jugadores leyeron muy bien el partido y dentro del partido hay ajustes del planteamiento inicial que hay que hacer y es importante que el jugador sienta la confianza y respaldo para esos ajustes que se hagan durante el compromiso”.

Nacional vs. Medellín. COLPRENSA.

¿Ha hablado con algún entrenador sobre su nueva etapa como ‘verdolaga’?

Publicidad

“Reinado sí se ha comunicado conmigo, incluso antes del primer partido hablé con él. Con el profe Juan Carlos Osorio también tuve mucho contacto en los últimos días; son personas que sin duda han marcado mi camino, hemos aprendido mucho con ellos y es una alegría compartir conceptos con ellos, al igual que con Juan Manuel Lillo, que son personas que a nosotros nos dejan mucho como jugadores, entrenadores y personas. También habló con Pacho Maturana; a veces pareciera normal, peor estamos hablando de los mejores entrenadores de la historia”.

