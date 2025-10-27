Vinícius Junior fue uno de los protagonistas del clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona. El brasileño hizo un gran partido, pero empañó su presentación con una reacción airada a su sustitución en el minuto 72, que ha sido el centro de las discusiones en los principales programas deportivos.

En el programa Jugada Maestra de Ditu, estuvo como invitado el periodista español José David López, quien habló de las consecuencias que tendría Vini por su comportamiento con la decisión del técnico 'merengue'. "El Real Madrid no va a hacer nada respecto al código ético, es decir no le va a abrir un expediente, sino que le va a delegar absolutamente todo al interior del vestuario, Xabi Alonso va a tener libertad para decidir lo que quiera con Vinícius y yo me atrevo a pronosticar que no va a jugar en el siguiente partido, mas allá de que se va a llevar una charla importante de Xabi Alonso. Pero esto no puede volver a pasar, porque es una falta de respeto a todos los que estaban en el estadio, a los compañeros, a Rodrygo, al técnico, evidentemente es intolerable" inició diciendo.

Después se refirió a las palabras del 'carioca' en el momento en el que se retiró del campo. "Le leyeron los labios y hay un momento en el que claramente dice que se va del Real Madrid, que no pintó nada en el Real Madrid, yo aquí me voy, y por eso se va al vestuario enojado, el asistente lo intentaba parar en un momento, Xabi Alonso le daba la mano a todos los jugadores según iban saliendo del terreno de juego, pero con él ni quiso, incluso hay un momento en el que Xabi Alonso se ve que le está diciendo: "Vini, ven cálmate", de alguna manera, a ver si con esa cara se relajaba un poco, pero Vinícius se lo toma directamente como una situación de venganza personal, de revancha, de no entender, de no respetar, y evidentemente, como le ha pasado muchísimas veces, el Real Madrid no está nada contento con esto".

Vinícius Jr. y Xabi Alonso en Real Madrid vs. Barcelona. Getty Images.

Incluso López fue más allá y mencionó algunas de las razones por las que la situación con Vinícius se está volviendo insostenible. "Le van a dejar todo que sea Xabi Alonso el que lo gestione, ya sabemos que en el trasfondo está el hecho de no haber renovado cuando prácticamente el Real Madrid ya había dado por hecho que lo iba a renovar, él pidió una ficha mucho más alta de alguna manera para reivindicar que quiere estar al mismo nivel en salario, en expectativas y en importancia dentro del Real Madrid que Mbappé, el Real Madrid ha dicho que no va por ahí su camino, y desde luego se han dado una pausa, pero este tipo de cosas, más allá de un gran partido que venía haciendo con el Real Madrid, les puedo asegurar que no gusta a nadie en el Real Madrid, no hablo solo de la directiva, directamente la gente del Real Madrid está muy harta en España con Vinícius", sentenció el periodista.



De igual manera, Norberto Peluffo le dio con todo al brasileño por su actitud, "es una pataleta de un niño, el técnico se hizo el bobo lo dejó pasar, él sabe de las pataletas innecesarias de Vinícius, después estaba abrazado con todos y hasta quería pelear".

Sin embargo, Nelson Gallego le restó importancia al hecho, "ese jugador realmente rinde muy bien en el Real Madrid y ese técnico es vivo y va a tocar el tema personalmente con él, y lo va a llevar a que entienda que puede estar jugando bien, pero que las decisiones las toma él, que tiene que ser respetuoso, este muchacho se da cuenta uno que no es mal tipo, que está loquito, que está muy emocionado porque realmente jugó bien, se emociona mucho."