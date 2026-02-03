"Necesitamos un plan de choque de Sencia, ese fue un requerimiento para mejorar la cancha"

El grave estado de la cancha de El Campín, ha encendido la polémica en redes sociales, donde todos se han pronunciado en contra de Sencia; que es la empresa encargada del escenario deportivo.

Es por eso que, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, hablaron con Daniel García, director del IDRD; quien se refirió al contrato que tiene la Alcaldía de Bogotá con esta empresa, que podría tener fuertes sanciones y multas.

“El compromiso que hay contractual, es que ellos (Sencia) deben tener la cancha, la grama en las mismas condiciones en las que se les fue entregada. Esto, en octubre del 2024, dos meses después de realizarse la Copa del Mundo femenina, que fue con autorización de la FIFA y en la cual se sabe que la FIFA vela por el mantenimiento adecuado por una cancha en la que se va a jugar un torneo como ese. Sobre ese parámetro, nosotros estamos haciendo la verificación de condiciones, de la cancha del estadio Nemesio Camacho”, indicó de entrada Daniel, dejando claro que a dicha empresa se le entregó un estadio en muy buenas condiciones, hace más de un año.

Hoy estuvimos en el Estadio El Campín realizando una inspección técnica al campo de juego, junto a la interventoría y Sencia, para evaluar su estado actual y verificar los aspectos necesarios que garanticen su buen funcionamiento. pic.twitter.com/brSS6nXd8p — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) February 3, 2026

¿Se han hecho revisiones al estadio El Campín?

“Hoy (martes) en la mañana, estuvimos haciendo esta verificación a través de la interventoría que se contrató para hacerle seguimiento al cumplimiento de esto y llegamos allí a algunos compromisos con Sencia. Necesitamos un plan de choque por parte de ellos; eso fue un requerimiento que hicimos para mejorar las zonas más afectadas que tiene la cancha, que son la zona sur, la portería sur, también la zona suroccidental y noroccidental, presentan un estado realmente lamentable, hay que decirlo”.



¿Cuál fue al compromiso que se llegó con Sencia?

“Esperamos, ese fue el compromiso de Mauricio Hoyos; que el partido de Millonarios del próximo jueves, se juegue en las mejores condiciones posibles. Están haciendo allí un levantamiento de ese césped y están haciendo un reacondicionamiento especialmente en esas zonas y también para el partido de Independiente Santa Fe el día sábado”.



“Estamos esperando que esa acción sea efectiva por parte de Sencia y se puedan jugar esos compromisos; esto, como un choque de acción inmediato. Pero los compromisos de más, digamos de mediano plazo, es que Santa Fe pueda jugar la Copa Libertadores y Millonarios en Sudamericana, en caso de avanzar a fase de grupos. Entre otros compromisos, solamente realizar un concierto en estos dos meses, que es lo que permitiría la recuperación plena de El Campín”.



¿Qué pasa si el estadio El Campín vuelve a quedar en mal estado?

“Si no queda listo El Campín para el partido de Millonarios, el próximo jueves, iniciaríamos las acciones contractuales que sean del caso, porque ese es el compromiso que se mantiene con Sencia y sobre la valoración, precisamente, de cómo se entregó la gramilla en octubre del 2024, es como ellos deben mantenerla. Esa gramilla fue entregada en buenas condiciones”.



¿Cuáles serían las consecuencias legales para Sencia?

“En ese caso, las acciones se iniciarían por parte de la interventoría y la visita de hoy (martes) permite tener una constancia de hecho en campo, para ver las condiciones en las cuales se entrega el césped. El incumplimiento de esto hace parte de los procesos administrativos que se dan en cualquier relación contractual, en este caso con Sencia. En este momento solo serían multas y sanciones, pero no pone en riesgo el contrato de la construcción del nuevo estadio”.

“Ahora, si se presentan multas sucesivas y varios requerimientos que se hagan efectivos, ya podríamos hablar de otra situación, que ojalá no se presente y ya se seguirían los lineamientos de la ley 80, pero en este caso esperamos que, ya con los compromisos pactados, se pueden dar trámites a los partidos en las mejores condiciones posibles”.