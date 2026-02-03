El Flamengo, de Jorge Carrascal, en medio de fuertes críticas; ¿volverá a recuperar el nivel?

Vigente campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores, el Flamengo encadena tres derrotas consecutivas por primera vez desde abril de 2023 y su entrenador, Filipe Luís, enfrenta duras críticas pese a que la nueva temporada apenas comienza. En el 'mengao' juega el volante cartagenero, Jorge Carrascal. ¿Qué le pasa al club?

- "No vamos a ganar siempre" -

Este miércoles, en la segunda jornada del Brasileirao, el Flamengo buscará corregir el rumbo ante el Internacional de Porto Alegre, bajo la mirada de su impaciente 'torcida' en el estadio Maracaná.

"No vamos a ganar siempre", dijo Filipe Luís el domingo, tratando de bajar decibeles a las alarmas encendidas por la caída 2-0 del 'mengao' ante el Corinthians en la Supercopa de Brasil.

Jorge Carrascal en la formación del Flamengo contra Corinthians por la Supercopa de Brasil. AFP

"La expectativa es muy alta. Tenemos una plantilla increíble que nos da la posibilidad de luchar por títulos, pero no nos garantiza ganar", comentó el DT.



"Lo que tenemos que hacer" es "dejar todo dentro del campo, porque es la forma en la que nos podemos aproximar a la victoria", agregó.

El joven técnico, de 40 años, no pierde la calma ante el mal inicio del equipo, que venía de perder 2-1 contra su clásico rival Fluminense en el Campeonato Carioca y caer con idéntico marcador en el debut liguero contra el Sao Paulo.

Lleva el timón de un transatlántico repleto de estrellas, reforzado la semana pasada, además, con el fichaje de Lucas Paquetá por 42 millones de euros, según la prensa, cifra récord en el fútbol sudamericano.

El Palmeiras, el otro gran favorito al título en Brasil, enfrenta el miércoles al Vitória, tras empatar 2-2 a domicilio con el Atlético Mineiro en su estreno liguero; mientras que el primer líder, Botafogo, tendrá una difícil visita al Gremio del entrenador portugués Luis Castro.



- Críticas -

Pupilo del argentino Diego Simeone tras su pasado como jugador en el Atlético de Madrid, Filipe Luís ha sido un voraz coleccionista de trofeos en los 16 meses que lleva como entrenador del Flamengo.

Filipe Luís, técnico de Flamengo, celebrando la Copa Libertadores Foto: AFP

Ganó la Copa de Brasil en 2024 y el Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2025. El fútbol, sin embargo, tiene poca memoria en los malos momentos.

"Por un lado, el Flamengo tiene un superequipo y un entrenador normal. Por otro, el Corinthians tiene un equipo normal y un entrenador sobresaliente, Dorival Júnior", dijo el exfutbolista Muller, campeón del Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección de Brasil y actualmente comentarista de TV.



- Errores y goles -

Con seis goles encajados en la cadena de tres reveses, muchos ponen la lupa en errores defensivos.

"Cada juego y cada gol sufrido tienen un contexto diferente", analiza Filipe Luís. "Me tengo que preguntar: '¿qué errores mi equipo está cometiendo defensivamente?'. Me respondo: no hay ninguno que me asuste", expresó en conferencia de prensa.

"Cuando volvamos al camino de las victorias, los errores van a seguir ocurriendo y estaré siempre corrigiendo", añadió.

El Inter, que perdió 1-0 en casa ante el Athletico Paranaense en su debut en liga, supondrá para la zaga del Flamengo un examen.

La principal atracción del equipo 'colorado' será el estreno del delantero Alerrando, quien en 2024 fue el máximo goleador del Brasileirão junto a Yuri Alberto, con 15 dianas cada uno, entonces con el Vitória. Llega procedente del CSKA ruso.



- "El precio del éxito" -

Otra de las prioridades del Flamengo es mejorar la condición física de sus jugadores. Jugó la Copa Intercontinental en diciembre, mientras el resto de los equipos de Brasil estaban de vacaciones, y entonces comenzó tarde su pretemporada.

"Estamos pagando un poco el precio del éxito de 2025. Acabamos la temporada un poco más tarde y poco a poco vamos volviendo", dijo a la prensa Giorgian de Arrascaeta, el '10' 'rubro-negro'.