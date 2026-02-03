Síguenos en:
Barcelona está en semifinales de la Copa del Rey, tras vencer 1-2 al Albacete

Barcelona está en semifinales de la Copa del Rey, tras vencer 1-2 al Albacete

Lamine Yamal y Ronald Araújo fueron los autores de los goles del Barcelona, que este martes se empleó a fondo, pero logró el objetivo de seguir en carrera en la Copa del Rey.

Por: EFE
Actualizado: 3 de feb, 2026
Barcelona avanzó a semifinales de la Copa del Rey.
