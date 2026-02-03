Barcelona está en semifinales de la Copa del Rey, tras vencer 1-2 al Albacete

El Barcelona se empleó a fondo este martes para ganar en el Estadio Carlos Belmonte al Albacete, duodécimo clasificado de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), y selló el pase a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

El delantero Lamine Yamal, con un disparo ajustado al segundo palo, abrió el marcador en el primer tiempo (0-1, min.39), mientras que el uruguayo Ronald Araújo (0-2, min.56), con la testa tras rematar un saque de esquina, encarrilaron la eliminatoria a partido único.

El local Javi Moreno animó los cuartos de final en el minuto 87, con un tanto de cabeza, y el Albacete a punto estuvo de empatar en el tiempo añadido con un disparo de Gámez que Gerard Martín salvó bajo palos.

Información en desarrollo...