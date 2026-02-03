¿Cuál es el salario de los árbitros de la Liga Betplay 2026? se conocieron las cifras

Ya van cuatro fechas de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano y con el paso de las semanas se van conociendo detalles relacionados con los protagonistas del espectáculo. Para este caso, hace pocos minutos el analista arbitral José Borda entregó detalles del pago que están recibiendo los jueces en este 2026. Con respecto al año anterior, se les hizo un incremento del 6 por ciento.

De esa forma, un árbitro central es el que mayor devengo tiene por compromiso con $3.075.000; mientras que los asistentes de línea ganan $2.152.000, misma cantidad que el VAR. El Avar recibe $1.541.000 y el cuarto oficial se emboslilla solamente 311 mil pesos.

"A los árbitros les dan su hotel en cada ciudad y los pasajes de avión. La comida la pagan los árbitros y el transporte en cada ciudad, es decir los taxis ida y vuelta al estadio. Al central, por ejemplo, le aumentaron 175 mil pesos", complementó Borda.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano Foto: AFP

En cuanto a las demás ligas adscritas a la Conmebol, hay que apuntar que los mejores salarios para los árbitros se pagan en Argentina y Brasil. "Algo importante es que en el fútbol argentino, los árbitros tienen contrato y un salario mensual", resaltó el otrora juez del balompié de nuestro país y que ha tenido pasos por Caracol Radio y 'La Telepolémica', del Canal Uno.



Otras fuentes consultadas por Gol Caracol aseguraron que los pagos por parte en Colombia, son inferiores a otros torneos como el de Chile, Ecuador e incluso en Venezuela.

¿Quién paga a los árbitros en el fútbol colombiano?

Los honorarios causados en cada uno de los partidos del fútbol nacional son pagados por parte de los clubes locales. Las cifras en mención son entregadas al comisario de campo antes del toque inicial.