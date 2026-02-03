James Rodríguez 'alborotó el avispero' sobre su posible nuevo equipo; "here we go"

Cada día que pasa surge una nueva noticia sobre James Rodríguez y su futuro deportivo. Millonarios, Atlanta United, Columbus Crew, Liga de Quito, Platense, Estudiante de La Plata, entre otros, fueron algunos de los clubes con el que se le vinculó. Sin embargo, este martes 3 de febrero, surgió una información que tomó fuerza sobre otro equipo que lo tiene en carpeta.

"¡ÚLTIMA HORA! Minnesota United está en conversaciones para una sorprendente operación de gran éxito para fichar a la estrella colombiana James Rodríguez, según fuentes", afirmó de entrada Tom Bogert, especialista en el mercado de pases de la MLS y del diario 'The New York Times', en su perfil de 'X'. Pero no fue lo único que dijo el comunicador y agregó más datos.

"De concretarse, sería fácilmente la estrella más grande que haya jugado para los 'Loons'", sentenció con relación a la historia del conjunto que juega en la Conferencia Oeste. Y es que la noticia tomó más fuerza al conocerse que Minnesota United aún cuenta con una plaza disponible, la de jugadores franquicia, y esta parece inclinarse hacia el '10' de la Selección Colombia.

Como si fuera poco, James Rodríguez se pronunció, horas más tarde, en sus redes sociales oficiales. En Instagram, el volante, de 34 años, publicó una fotografía en su avión privado, con el mensaje: "here we go". Dicha palabras suelen ser utilizadas por el periodista italiano, Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, para anunciar la confirmación de algún fichaje.



James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, sueña con el Mundial 2026 Getty Images

Mensaje de James Rodríguez en su cuenta de Instagram