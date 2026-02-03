Nelson 'Rolo' Flórez, otro técnico damnificado en el inicio de la Liga BetPlay I-2026

Cúcuta Deportivo ha logrado dos puntos en cuatro salidas en su vuelta a la Primera División del Fútbol Colombiano. Dichos resultados, pese a que el campeonato apenas está comenzando, ya le costó el lugar el director técnico, Nelson 'Rolo' Flórez. El ahora, exentrenador del 'motilón', confirmó la noticia este martes en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

"Sí son ciertos (los rumores), ya no hago parte, ya no soy entrenador del Cúcuta", expresó Flórez a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

El 'Rolo' fue desde el banco el 'arquitecto' para que el Cúcuta jugase este 2026 en la Liga BetPlay. El estratega bogotano contó cómo se siente tras esta determinación.

Cúcuta Deportivo, en un partido de la Liga BetPlay 2026-I Foto: X/@Cucutaoficial

"En realidad es un tiempo difícil. La transición del Torneo a la Liga por supuesto lleva cambios, y entre esos, que nunca se tuvo tiempo suficiente en primer lugar para entrenar con los refuerzos. Los chicos han llegado esta semana y el partido del sábado era el primer partido que que íbamos a contar con ellos. Hemos sufrido expulsiones, el primero y cuarto partido, y bueno, improvisar algunos jugadores en posiciones; sin embargo, pareciera queja, pero de verdad, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos con las herramientas que teníamos en un tiempo muy corto", indicó.



Por último, Nelson 'Rolo' Flórez sostuvo en el reconocido programa radial que se va con la conciencia tranquila y de haber hecho lo mejor desde el banco por el club de la 'frontera'.

"Cada vez que uno sale de una institución al final yo creo que el prestigio no tiene precio, y doy gracias a Dios por eso, soy entrenador por convicción, pero nadie puede decir que he hecho algo indebido en mi profesión en los lugares donde Dios me ha permitido estar, así que con la conciencia tranquila, el deber cumplido y confiado en que todo va a estar bien", concluyó.