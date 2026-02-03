Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nelson 'Rolo' Flórez, otro técnico damnificado en el inicio de la Liga BetPlay I-2026

Nelson 'Rolo' Flórez, otro técnico damnificado en el inicio de la Liga BetPlay I-2026

El propio entrenador reconoció este martes en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' que su tiempo en Cúcuta Deportivo llegó a su fin. "Me voy con la conciencia tranquila, el deber cumplido".

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de feb, 2026
Nelson 'el Rolo' Flórez ya no es más el técnico del Cúcuta Deportivo.
Foto: X/@Cucutaoficial

