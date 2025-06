Ni 50 minutos: la final entre Santa Fe y Medellín dejó preocupante registro de tiempo efectivo

En la final de ida de la Liga BetPlay-I entre Santa Fe y Medellín, no solo dejó deudas en el marcador tras terminar igualado a ceros, sino que, además, generó serias preocupaciones al conocerse el tiempo efectivo de juego.

La fiesta que estuvo a cargo de los hinchas 'cardenales' en el estadio El Campín, generó gran controversia por parte de la Dimayor, por uno de los tiempos de juego más bajos en lo que va de la liga, y en plena final.

Según datos de OPTA, de los 103 minutos y 49 segundos que duró la final de ida, se jugaron tan solo 47 minutos y ocho segundos reales de juego, lo que llamó altamente la atención por el nivel de juego en un partido definitivo, ya que estuvo marcado por constantes interrupciones, caídas y demoras.

¿Qué equipo perdió más tiempo?

El partido que terminó siendo más cortado que lo fluido, se dio por las constantes trabas y faltas que tuvo el encuentro, ya que fueron 25 faltas las cometidas, 17 las que cometió Santa Fe y ocho por parte del 'poderoso'.

Elvis Perlaza, lateral derecho de Independiente Santa Fe, en la final de la Liga BetPlay I-2025, contra Medellín Colprensa

El equipo que más detuvo el juego fue los dirigidos por Jorge Bava, pues fue responsable de 17 minutos y 41 segundos de pérdida de tiempo, mientras que Medellín acumuló 39 minutos exactos.

Cabe destacar que el árbitro que se encargó de impartir justicia en el 'coloso de la 57' fue Diego Ulloa, que aunque se mostró firme y sin muchas polémicas en el partido, sacó siete tarjetas amarillas, cinco para el local y dos para la visita.

Lo cierto es que no hay una regla que sancione o tome medidas a un equipo por el tiempo deliberado de tiempo, pues el juez del partido debe ser el encargado de amonestar y ser el encargado que el juego no se vea trabado; siempre y cuando no hayan hechos extraordinarios como lesiones o hechos polémicos fuera del contexto del compromiso.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final?

Los últimos 90 minutos de esta final tendrán lugar en el estadio Atanasio Girardot, donde la boletería está totalmente agotada, para que se conozca el campeón del primer semestre. Este partido será el día domingo 29 de junio a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).