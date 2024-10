¿No le quisieron pitar penal al Junior?: el VAR en la 'mira' de varios analistas arbitrales

Gran polémica se viene creando por una especial jugada dada en el partido entre La Equidad y Junior de Barranquilla, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2024-II , partido jugado en el estadio Metropolitano de Techo.

Pues bien, resulta que, en los minutos finales del partido,el conjunto 'tiburón' hizo efectiva una 'jugada de laboratorio', tras un tiro libre cobrado en el borde del área rival. El balón terminó en pies de Carlos Bacca por la banda izquierda, quien, de inmediato, lanzó el balón al centro del área, pero el esférico terminó impactando en la mano de Diego Castillo. Bacca reclamó, pero los demás jugadores continuaron con la acción, pero una vez la pelota salió de la cancha, todo Junior fue a reclamarle a Carlos Betancur, árbitro del partido, pues su asistente había pitado fuera de juego, previamente, por lo que dicha jugada había quedado anulada.

Tras ello, el VAR entró en acción y durante varios minutos estuvo revisando la acción. No obstante, desde la sala VOR llamaron a Betancur a ver la jugada. El juez accedió a acercarse para colaborar con sus colegas, quienes, en primera instancia, revisaron la mano del jugador de Equidad. Sin embargo, de un momento a otro, vuelven al fuera de juego y es aquí donde la polémica inició.

Acción de juego entre Equidad y Junior, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

En primera instancia, muchos hinchas y expertos se quejaron de la razón por la que habían llamado a Carlos Betancur al VAR, pues para un fuera de juego es poco común que se llame al árbitro, pero luego fue peor, pues se empezó a hablar de lo mal trazadas que estuvieron las líneas hechas por los árbitros en la sala VOR.

De hecho, varios analistas arbitrales, al ver que esta acción tomó un grado de viralidad alto, decidieron también dar su opinión. Uno de los primeros fue José Borda, quien aseguró que está acción debió ser penal, pues las líneas trazadas no aclararon lo sucedido. "LÍNEAS CONFUSAS En Equidad vs Junior, el VAR llamó al árbitro por mano penal de Castillo (EQU), Betancur en la revisión les dijo de un posible Offside por eso en vivo trazaron las líneas que NO aclararon la posición adelantada. Veo penal y NO fuera de juego ¿Ustedes?", comentó.

En @Equidadfutbol vs @JuniorClubSA el VAR llamó al árbitro por mano penal de Castillo (EQU), Betancur en la revisión les dijo de un posible Offside por eso en vivo trazaron las líneas que NO aclararon la posición adelantada. Veo penal y NO fuera de juego ¿Ustedes? pic.twitter.com/yRxvPZUQ9H — Jose Borda (@JBorda_analista) October 13, 2024

Por otro lado, el VAR Central no solo se quedó en el mal trazo de las líneas, sino que incluso aseguró que empezará indagar más en este peculiar caso, debido a que no entiende cómo fue que se hicieron este tipo líneas. "Haré las averiguaciones respectivas del caso, pero de momento no entiendo absolutamente nada sobre cómo hicieron el trazo de las líneas ni a quien tomaron de referencia, sobre todo la línea azul que es bastante confusa", aseguró.