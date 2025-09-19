No se la perdonaron al arquero del Tolima; la insólita falta que terminó en penalti para Bucaramanga

Atlético Bucaramanga recibió este viernes a Tolima en el marco de la jornada número doce de la Liga BetPlay II-2025, pero antes de que terminara la primera parte en el José Américo Montanini aconteció una jugada que terminó beneficiando al cuadro 'leopardo': hubo gran equivocación del arquero de los 'pijaos'.

Corría el minuto 43 y el Bucaramanga tuvo un cobro de pelota quieta, cobrada por Carlos Henao y sin problemas para el golero Cristopher Fiermarín del Tolima. Sin embargo, el guardameta del conjunto de Ibagué a la hora de salir jugando desde su portería, terminó llevándose por delante a Faber Gil, pegándole en el rostro. El futbolista de los locales quedó tendido en el césped de juego.

A continuación, el árbitro de la contienda no dudó en sancionar penalti para los 'leopardos' y sacarle tarjeta amarilla a Fiermarín. Luego en el cobro desde el punto blanco del penalti no falló Fabián Sambueza y decretó el 1-0 parcial.

Acá la jugada que pitaron como penalti en Bucaramanga vs. Tolima:

