Dayro Moreno y Once Caldas lograron una honorable distinción por parte de la Conmebol

Once Caldas es el único equipo colombiano que sigue en carrera en torneos de la Conmebol. El 'blanco-blanco' disputa los cuartos de final de la Copa Sudamericana, jugándose los compromisos de ida. Precisamente en estos primeros duelos de la serie, los dirigidos por Hernán Darío Herrera lograron una ventaja parcial en su enfrentamiento contra Independiente del Valle, destacándose su goleador Dayro Moreno y en el arco James Aguirre.

El experimentado atacante tolimense anotó los dos tantos de los manizaleños en el 0-2 sobre los ecuatorianos en el estadio Banco Guayaquil, aumentado así su cuota en la tabla de goleadores del certamen. Mientras que el golero tuvo importantes atajadas bajo los tres palos, actuaciones que le sirvieron a ambos para integrar el equipo ideal tras los compromisos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Fue la propia cuenta del certamen continental en 'X' la que reveló este viernes a los jugadores destacados, pero Dayro y Aguirre no estuvieron solos en esta distinción, ya que Mateo García completó la línea en el mediocampo. Además, de Juan David Cuesta en la lateral, integrando una línea de tres en el fondo.

Dayro Moreno celebra gol con Once Caldas en Copa Sudamericana - Foto: AFP

Así quedó el equipo conformado, liderado por jugadores de Once Caldas:

Arquero: James Aguirre (Once Caldas)

Defensores: Sasha Marcich (Lanús), Vitor Hugo (Atlético Mineiro) y Juan David Cuesta (Once Caldas).

Centrocampistas: Agustín Cardozo (Lanús), Marcelino Moreno (Lanús), Robson Matheus (Bolívar) y Mateo García.

Delanteros: Gustavo Scarpa (Atlético Mineiro), Dayro Monero (Once Caldas) y Dorny Romero (Bolívar).

¿Cuándo es la vuelta de los cuartos de final entre Once Caldas e Independiente del Valle?

Esta lleva de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 está pactada para el miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. A las 7:30 de la noche rodará el balón, indicando que los dirigidos por 'Arriero' Herrera ganaron en la ida por marcador de 0-2.

"Este es un equipo, no son individualidades, no es Dayro Moreno. Es un grupo muy unido, que sabe lo que está logrando en este momento, que no la de temor jugar en cualquier lado y con estadios llenos", fueron las palabras del DT del Once Caldas en rueda de prensa luego del compromiso contra Independiente del Valle, el pasado miércoles.

Nosotros, como cuerpo técnico encargado, lo habíamos analizado muy bien. Vimos todas las fortalezas que tiene, pero se manejó todo muy bien, y el equipo y los jugadores supieron contrarrestar toda la propuesta del rival", agregó Hernán Darío 'Arriero' Herrera.