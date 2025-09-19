Duván Vergara y un nuevo grito de gol con Racing: vea acá su anotación a Huracán

Publicidad
Duván Vergara es uno de los futbolistas colombianos que tiene un buen presente en el fútbol de Argentina. El delantero monteriano volvió a decir presente en el tablero con Racing en duelo donde visitó a Huracán, este viernes Estadio Tomás Adolfo Ducó.
El exjugador del América de Cali definió para el 0-1 de la 'academia', al minuto 23. Saque de banda para el 'globo', pero Racing presionó y la pelota le quedó 'servida' a Vergara, quien controló la esférica y remató rastrero desde afuera del área con pierna para vencer la resistencia del arquero rival.
¡ERROR DEL GLOBO QUE EL COLOMBIANO APROVECHÓ A LA PERFECCIÓN! De un lateral a favor de Huracán nació el gol de Duván Vergara para el 1-0 de Racing.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ZRRMYQ8vLm
