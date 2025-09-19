Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara y un nuevo grito de gol con Racing: vea acá su anotación a Huracán

Duván Vergara y un nuevo grito de gol con Racing: vea acá su anotación a Huracán

El delantero monteriano le dio la ventaja a Racing en el estadio Tomás Adolfo Ducó, al aprovechar su buena pegada desde afuera del área. ¡Acá el gol de Duván Vergara!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing.
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad