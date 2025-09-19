Duván Vergara y un nuevo grito de gol con Racing: vea acá su anotación a Huracán

Duván Vergara es uno de los futbolistas colombianos que tiene un buen presente en el fútbol de Argentina. El delantero monteriano volvió a decir presente en el tablero con Racing en duelo donde visitó a Huracán, este viernes Estadio Tomás Adolfo Ducó.

El exjugador del América de Cali definió para el 0-1 de la 'academia', al minuto 23. Saque de banda para el 'globo', pero Racing presionó y la pelota le quedó 'servida' a Vergara, quien controló la esférica y remató rastrero desde afuera del área con pierna para vencer la resistencia del arquero rival.

Vea acá el gol de Duván Vergara HOY en Huracán vs. Racing por la Liga de Argentina:

