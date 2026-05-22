Novedades de última hora de Nacional antes de enfrentar a Tolima; bajas para el DT Diego Arias

Atlético Nacional recibirá este sábado al Deportes Tolima, por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, pero lo hará con tres duras bajas.

Desde la institución ‘verdolaga’ confirmaron estas novedades de cara al juego donde se imponen los dirigidos por Diego Arias por marcador de 1-0. El encargado de informar las mismas fue el médico del club paisa, Nelson Rodríguez.

“Tenemos tres bajas importantes", comenzó diciendo el galeno a los medios de comunicación tras la práctica de este viernes.



A continuación, el especialista confirmó que una de las bajas es Simón García, quien "ha tenido una semana difícil con episodios febriles que tenemos dilucidado que se debe a un virus. Va bien y, afortunadamente respondiendo al tratamiento instaurado, con cuidados realizados. La idea con él es que su retorno sea de acuerdo a la evolución".

Publicidad

Tampoco estará Dairon Asprilla, quien operado en el hospital Pablo Tobón. "Se le hizo una pequeña cirugía, nos cayó en mala época. Por esa razón no está haciendo parte de la nómina”.

A renglón seguido, el galeno Rodríguez precisó que el tercer futbolista de Atlético Nacional que no tendrá acción frente a los ‘pijaos’ es Milton Casco, "debido a un desgarro que sufrió producto de un golpe en el muslo durante el partido frente a Internacional de Bogotá. Ya le hicimos la aplicación de plasma y la idea con él es irlo llevando poco a poco”.

Publicidad

En ese orden de ideas, Diego Arias deberá mover el tablero en el juego definitivo contra el Tolima por un cupo a la final de la Liga BetPlay I-2026.

¿Cuándo es Atlético Nacional vs. Deportes Tolima?

Este duelo de vuelta por las semifinales de la Liga I-2026 entre 'verdolagas' y 'pijaos' está pactado para este sábado 23 de mayo. La pelota rodará en el Atanasio Girardot a las 6:00 de la tarde. En la serie global se impone 1-0 Nacional.

Este juego se podrá ver en TV en transmisión cerrada, pero en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del duelo, las jugadas virales, golazos, crónica y las reacciones de los protagonistas.