James Rodríguez y el "choque" desde el primer día con un técnico del Real Madrid

James Rodríguez volvió a hablar sobre uno de los episodios más comentados de su etapa en el Real Madrid: la complicada relación que tuvo con el entrenador español, Rafa Benítez. El mediocampista colombiano recordó cómo desde el inicio existieron diferencias entre ambos, situación que terminó afectando su continuidad y protagonismo en el conjunto ‘merengue’.

Las declaraciones fueron reveladas en el documental de Netflix sobre la vida y carrera del mediocampista cucuteño, estrenado el pasado jueves 21 de mayo, producción en la que el '10' repasó varios momentos determinantes de su trayectoria en el fútbol europeo.

Durante el relato, el actual capitán de la Selección Colombia dejó claro que nunca logró conectar con la idea futbolística ni con la manera de manejar el grupo por parte de Benítez, quien dirigió al Real Madrid durante una parte de la temporada 2015/16.

"Desde el primer día hubo como un choque, a mí no me gustaba cómo pensaba él, quizás a él no le gustaba como pensaba yo. Hubo esa fricción", confesó James Rodríguez, al recordar los primeros meses bajo las órdenes del técnico español.



Aunque James venía de ser una de las grandes figuras del equipo, tras su brillante actuación en el Mundial de Brasil 2014 y su primera temporada en el club blanco, poco a poco comenzó a perder protagonismo con Benítez en el banquillo. Las diferencias entre ambos fueron creciendo hasta llegar a un momento que el colombiano considera determinante en el deterioro de la relación.

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"La rotura fue un partido que yo estaba jugando bien, me cambia en el minuto 60, yo hago como gestos con las manos y el Bernabéu se le vino encima. Sintió que yo le tiré la gente encima", explicó el volante colombiano.

Aquella situación marcó un antes y un después en la relación entre jugador y entrenador. Desde entonces, James comenzó a tener menos continuidad y las especulaciones sobre una posible salida del club aumentaron en medio de una temporada llena de tensión para el Real Madrid.

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Pese a las dificultades con Rafa Benítez, el colombiano logró recuperar protagonismo meses después, pero, con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo, la historia cambió. Nunca volvió a tener el mismo nivel de regularidad que mostró en sus primeros años como jugador del conjunto madridista.