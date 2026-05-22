"A los 'padres de la patria' los perdonan en Colombia, pero a Sebastián Villa no lo pueden perdonar"

En las últimas horas desde Argentina informaron sobre la liberación que Independiente Rivadavia le dio a Sebastián Villa para viajar a nuestro país para unirse a los trabajos de la Selección Colombia, que desde ya prepara su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, desde la FCF o en el seno del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo se ha dado una manifestación al respecto.

Ese fue un tema tratado en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, en el que los entrenadores invitados dieron su opinión del caso Villa, quien tuvo líos con la justicia argentina por hechos de violencia de género y fue condenado.

"Yo no tengo dudas que hace rato, no de ayer, viene haciendo un par de temporadas figura de ese equipo, de los tres mejores jugadores de la Liga Argentina, ha tenido una evolución futbolística y es importante. Desde el fútbol sería un buen aporte en la Selección Colombia, le vendría bien al equipo y sería bueno para no estar dependiendo de Lucho Díaz. Después, una cosa que no se puede separar, hay alrededor de él un tema que ya todos conocemos, que es sensible y del que se habla en el país", comentó inicialmente Javier Castell.

De su lado, Norberto Peluffo comentó sobre el antioqueño que "la ley acá no es para todos. Caerle como le caen a Villa y después ver en altos cargos, un poco de gente que sale en noticias diarias, a algunos de ellos los han perdonado, ahí hay injusticia. ¿Villa no tiene derecho a ese perdón, a ese indulto? Y con otras personas del país no es igual. Esos son los padres de la patria, uno ve que están cuestionados, malos manejo de dinero y Villa es el que debe pagar. Justicia mal manejada en ese caso. Él pagó, y reconoció; pero se le juzga fuerte".



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En el mismo espacio de Ditu, el profesor Nelson Gallego comentó que "Villa le puede aportar a la Selección. La parte personal, él ya pagó una deuda, cometió un error y debió pagar, él pagó en Argentina. No soy quién para juzgarlo, lo defiendo como jugador de fútbol y así le puede dar una mano a la Selección. Yo considero que debe tener una oportunidad en la vida, ojalá se la den".

Ahora falta ver si finalmente Villa Cano se presente a entrenar con el seleccionado colombiano.