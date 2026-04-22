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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica arbitral en Medellín vs. Boyacá Chicó; "fuera de lugar al ojo", reclamó el 'ajedrezado'

Polémica arbitral en Medellín vs. Boyacá Chicó; "fuera de lugar al ojo", reclamó el 'ajedrezado'

Cuentas de analistas arbitrales en redes sociales ya hicieron hincapié en lo sucedido, con Jairo Mayorga como árbitro central del duelo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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La polémica acción entre Medellín y Boyacá Chicó.
La polémica acción entre Medellín y Boyacá Chicó.
Foto captura de video de pantalla

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