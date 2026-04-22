Polémica arbitral en Medellín vs. Boyacá Chicó; "fuera de lugar al ojo", reclamó el 'ajedrezado'

El partido que disputaron Medellín y Boyacá Chicó en la tarde-noche, de este miércoles, tuvo una jugada polémica. Todo sucedió en los primeros minutos de la contienda pendiente de décima jornada de la Liga BetPlay I-2026, y cuando el elenco 'ajedrezado' iba encaminado al área del 'poderoso de la montaña'. En la acción en cuestión había un posible penalti para los boyacenses.

Así fue como Ramírez filtró un pase profundo para Santiago Mera, quien luego ganó en velocidad y, al intentar deshacerse de Éder Chaux, terminó siendo derribado por el arquero del DIM. De inmediato, en Chicó reclamaron penalti.

Sin embargo, lo polémico de la jugada llegó después, ya que al momento de revisar la misma en el VAR, éste tuvo serios problemas en el trazado; la jugada la definieron al 'ojo'. Y es que determinaron que Mera se encontraba ligeramente adelantado al instante en que partió el pase de Ramírez; por lo que decretaron fuera de lugar en vez de penalti.

Tras esta nueva polémica arbitral, los analistas dejaron su postura en redes sociales.



"¿Fuera de juego al ojo? Al parecer, el VAR tuvo problemas con el software y no pudo traquear el campo ni trazar líneas. Había un posible penal a favor de Chicó y el árbitro Mayorga tuvo que ir a ver y dijo que veía offside. Yo lo veo habilitado", escribieron en la cuenta de El VAR Central, en 'X'.

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