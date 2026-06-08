A qué hora juega HOY Nacional vs. Junior, en la final de la Liga BetPlay I-2026

El fútbol profesional colombiano tendrá una jornada de infarto este lunes 8 de junio, con el juego de vuelta de la final de Liga BetPlay I-2026 entre Atlético Nacional y Junior. Los 'curramberos' llegan con la tranquilidad de haber ganado 3-0 en Barranquilla, en lo que fue el primer capítulo de este duelo.

El turno para jugar en casa y con sus hinchas será para un conjunto 'verdolaga' que no baja los brazos y confía en la remontada. Nacional sorprendió a sus hinchas el pasado jueves al ofrecer la devolución de las boletas para aquellos que no creen en poder darle vuelta al marcador y así vender esas entradas para los que todavía guardan fe.

En cuanto a las nóminas, las bajas más importantes tienen que ver con Dairon Asprilla en Nacional y Carlos Bacca en Junior. El delantero del verde presentó un delicado estado de salud hace unas semanas mientras que el atacante del 'tiburón' presenta una lesión en su pierna que no le permite estar en condiciones.

Hora y dónde ver Nacional vs. Junior

Fecha: lunes 8 de junio.

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Transmisión: Win Sports.

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¿Cómo fue el partido de ida de la final de Liga BetPlay I-2026?

Junior FC tomó ventaja en la Final de la Liga BetPlay I-2026, luego de imponerse 3-0 frente a Atlético Nacional en el partido de Ida disputado en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

El conjunto tiburón dio el primer golpe en la serie gracias a las anotaciones de Bryan Castrillón al minuto 7, y Luis Fernando Muriel al minuto 36 y 53, y quienes fueron determinantes para que el equipo barranquillero se quedara con la victoria ante su afición.

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Con este resultado, Junior FC llega

con ventaja al partido de vuelta que se jugará el lunes 8 de Junio en Medellín, donde se definirá al campeón de la Liga BetPlay I-2026.

