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Gol Caracol  / Noticia de última hora sobre RD Congo vs. Chile, antes del Mundial 2026

Noticia de última hora sobre RD Congo vs. Chile, antes del Mundial 2026

El partido de fogueo entre RD Congo y Chile ha generado incertidumbre, ya que las autoridades españolas no autorizaron jugar en Cádiz por el más reciente brote de ébola en el país africano.

Por: EFE
Actualizado: 8 de jun, 2026
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RD del Congo Mundial 2026
RD del Congo clasificado al Mundial 2026 - Foto:
AFP

La selección de fútbol del Congo partirá este lunes hacia Francia para jugar allí el partido amistoso contra Chile que no fue autorizado en La Línea de la Concepción (Cádiz) después de que ese municipio aludiera a cuestiones de "prudencia sanitaria" por el brote de ébola en el país africano.

La selección, que ha estado concentrada en Marbella (Málaga) dentro de su preparación para la Copa del Mundo, viaja hoy a Francia, ha confirmado en su cuenta de X la Federación Congoleña de Fútbol.

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La selección chilena, por su parte, ya está en Francia para jugar este martes el partido, después de haber estado varios días en Portugal, donde jugó un amistoso contra el combinado luso.

Marbella se había barajado como posible sede del encuentro, a puerta cerrada, después de que La Línea de la Concepción lo prohibiera, pero finalmente se jugará en Francia.

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ya dijo que "podría suponer discriminación" la decisión de las autoridades españolas si se cancelaba el partido.

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Los 'Leopardos', como se conoce popularmente a la selección congoleña, jugaron el pasado miércoles un primer amistoso en Lieja (Bélgica) contra la selección de Dinamarca.

La FECOFA confirmó hace dos semanas que el combinado nacional estaba cumpliendo con el aislamiento de 21 días exigido por Estados Unidos para poder entrar en el país y disputar la Copa del Mundo, cuya sede comparte con México y Canadá y que se jugará en junio y julio, tras la declaración del brote de ébola el pasado 15 de mayo.

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Los 'Leopardos' cancelaron, antes de viajar a Bélgica, sus entrenamientos en Kinsasa, donde aún no se han registrado casos y que se encuentra a unos 2.000 kilómetros de la provincia nororiental de Ituri, epicentro de la epidemia.

La selección congoleña volverá a un Mundial después de 52 años, integradas en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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