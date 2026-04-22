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Gol Caracol  / Barcelona le ganó 1-0 al Celta de Vigo, en un partido que perdió a Lamine Yamal por lesión

Barcelona le ganó 1-0 al Celta de Vigo, en un partido que perdió a Lamine Yamal por lesión

Lamine Yamal marcó el gol del triunfo del Barcelona, que va encaminado hacia un nuevo título en la Liga de España. El número '10' se marchó lesionado tras su tanto.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Lamine Yamal marcó el gol del triunfo del Barcelona, pero después se marchó lesionado.
Lamine Yamal marcó el gol del triunfo del Barcelona, pero después se marchó lesionado.
EFE

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