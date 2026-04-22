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Gol Caracol  / "Ojalá lo de Lamine Yamal sean las menos semanas posibles, que esté tranquilo"

"Ojalá lo de Lamine Yamal sean las menos semanas posibles, que esté tranquilo"

Lamine Yamal salió lesionado en el partido que Barcelona le ganó 1-0 al Celta de Vigo este miércoles, por Liga. Se espera que en las próximas horas le hagan pruebas médicas.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Lamine Yamal salió lesionado con Barcelona en juego ante el Celta de Vigo por la Liga de España.
Lamine Yamal salió lesionado con Barcelona en juego ante el Celta de Vigo por la Liga de España.
AFP

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