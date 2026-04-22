"Ojalá lo de Lamine Yamal sean las menos semanas posibles, que esté tranquilo"

El centrocampista del Barcelona, Pedri, confía en que la lesión que ha sufrido Lamine Yamal en partido de la Liga de España frente al Celta de Vigo (1-0) "sean las menos posibles" y le ha aconsejado que "esté tranquilo y se recupere bien".

El delantero oriundo de Mataró se retiró del terreno de juego aquejado de unas molestias musculares en el muslo izquierdo, justo después de transformar el penalti, en el minuto 40, con el que su equipo selló los tres puntos este miércoles en el Camp Nou.

"Ojalá sean las menos semanas posibles. Mañana (jueves) se le harán pruebas. Desearle mucha suerte, que esté tranquilo, ya que es joven, y que se recupere bien", ha afirmado Pedri en declaraciones a 'Movistar LaLiga'.

Lamine Yamal lamenta su lesión con el Barcelona - Foto: AFP

Sobre el encuentro, el futbolista canario ha elogiado el buen partido del Celta: "No supimos apretar muy bien a sus jugadores, ellos tenían a mucha gente por dentro y tiramos muchos metros a la basura corriendo. Eso hay que ajustarlo de cara a los próximos partidos".



Con todo, Pedri ha celebrado la victoria conseguida en el Spotify Camp Nou que permite a su equipo mantenerse como líder de la Primera división con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid cuando faltan seis jornadas para que finalice la competición.

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"Hay que ir partido a partido y ojalá podamos cerrar LaLiga cuanto antes", ha concluido el internacional español.

Con su triunfo, el Barcelona mantiene su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en lo alto de la tabla, a falta de seis jornadas y 18 puntos por disputarse.

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"Tenemos que esperar a mañana, a ver qué es. Creo que hay algo porque él se notó algo y creo que después del gol, no habría dejado el campo sin motivo", dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick, tras el partido.

"Espero que no sea muy grave, pero tenemos que esperar", añadió Flick, que también perdió a Joao Cancelo por lesión.