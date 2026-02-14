Nuevo técnico de Liga BetPlay 2026-I no va más en su equipo; tercer DT que dice adiós

Van apenas 6 fechas de la Liga BetPlay 2026-I y ya son tres los directores técnicos que se despidieron del actual campeonato del fútbol colombiano. La nueva víctima de los malos resultados fue Alexis Márquez, quien hasta este sábado fue el entrenador de Jaguares de Córdoba.

A través de sus redes sociales el equipo confirmó la noticia de la salida del timonel, luego de un mal comienzo de la liga, a la que regresó dicha institución para el presente año.



Nuevo técnico salió de equipo en la Liga BetPlay 2026-I

"Jaguares FC informa que el profesor José Alexis Márquez no continuará más en la dirección técnica de la institución", informaron de entrada, agregando que "el profesor presentó su renuncia al cargo y esta fue aceptada por la Junta Directiva".

De igual manera, desde el club cordobés reiteraron "al profesor se le reconoce su profesionalismo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del Club. Jaguares le desea éxitos en sus proyectos futuros".

Hasta la fecha Jaguares, con Alexis Márquez al mando, llevaba dos victorias, un empate y dos derrotas, pero la abultada caída 5-0 a manos de Boyacá Chicó, le costó caro al entrenador. En la primera fecha habían dado la sorpresa con el 1-0 sobre el Cali, luego cayeron 2-3 con Internacional de Bogotá, empataron 1-1 con Once Caldas, y derrotaron 1-0 al Pereira.



Sin embargo, la goleada sufrida con los 'ajedrezados' hizo que el director técnico tomara la decisión de dar un paso al costado y que fuera aceptada por los directivos del cuadro cordobés.

Alexis Márquez es el tercer entrenador que sale en la actual Liga BetPlay 2026-I, tras los despidos de Nelson 'Rolo' Flórez (Cúcuta Deportivo), quien fue reemplazado por el venezolano Richard Páez. El otro DT que no siguió fue Hernán Torres (Millonarios), y el que tomó su lugar es el argentino Fabián Bustos.