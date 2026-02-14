Síguenos en:
Nuevo técnico de Liga BetPlay 2026-I no va más en su equipo; tercer DT que dice adiós

Alexis Márquez no es más el entrenador de Jaguares de Córdoba, tal y como lo confirmó el propio club a través de sus redes sociales, este sábado, tras los malos resultados en la liga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de feb, 2026
Alexis Márquez
Alexis Márquez en su paso como técnico de Jaguares - Foto:
Jaguares de Córdoba

