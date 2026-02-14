Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Carlo Ancelotti le meten presión en pleno Carnaval: "Pon a Neymar en la Selección de Brasil"

A Carlo Ancelotti le meten presión en pleno Carnaval: "Pon a Neymar en la Selección de Brasil"

El DT de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, acudió al Carnaval de El Salvador, y un reconocido cantante brasileño le hizo un pedido directo y claro sobre Neymar para el Mundial de 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Carlo Ancelotti y Neymar.
Carlo Ancelotti y Neymar.
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad