Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Fateh vs Al Nassr; volvió a jugar y respondió

Al Nassr recuperó a Cristiano Ronaldo para el partido de este sábado contra el Al Fateh, luego de unas ausencias por el enojo del astro portugués con algunas decisiones que han beneficiado, en su concepto, a otros clubes en Arabia Saudita.

Y el 'Bicho' volvió a aparecer con su equipo y se reportó con el 0-1 al minuto 18, luego de una gran jugada individual de otra de las figuras del elenco de Riad, Sadio Mané.

El senegalés desbordó por la banda izquierda, regateó y entró al área para enviar la pelota al centro, donde encontró sin marca a Cristiano Ronaldo, quien de primera remató para mandar el balón al fondo de la red.

El golazo de 'CR7' es el 962 en su carrera, para seguir con el objetivo de alcanzar las 1.000 anotaciones, que es algo que quiere lograr antes de retirarse y dejar su nombre en lo más alto de los libros de historia del fútbol internacional.



Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Fateh vs Al Nassr, en Arabia Saudita:

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 962ND CAREER GOAL!!!



Al Fateh 0-1 Al Nassrpic.twitter.com/lODKDS1sXt — CentreGoals. (@centregoals) February 14, 2026