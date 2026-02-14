Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Fateh vs Al Nassr; volvió a jugar y respondió

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Fateh vs Al Nassr; volvió a jugar y respondió

Luego de estar ausente en los partidos pasados con Al Nassr, por decisión personal por desacuerdos con los dueños del club, Cristiano Ronaldo volvió y lo hizo por lo alto, con un gol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo completó 958 goles como profesional el 8 de enero de 2026.jpg
Cristiano Ronaldo consiguió su gol 958 de tiro penal.
Foto: Al Nassr.

Publicidad

Publicidad

Publicidad