Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Reconocido tenista fue suspendido por apuestas deportivas: "Acepto mi error"

Reconocido tenista fue suspendido por apuestas deportivas: "Acepto mi error"

En las últimas horas, un tenista argentino fue castigado con dos meses sin competir por "por realizar apuestas deportivas y no reportar sobre el intento de amaño de un partido".

Por: AFP
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Tenis - Imagen de referencia.
Tenis - Imagen de referencia.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad