Omar Ramírez, DT de Santa Fe femenino: "Perder un título no es nada fácil y más en casa"

Santa Fe no pudo darle la alegría a su hinchada, la de otorgarle un nuevo título en la Liga femenina. Las 'leonas', dirigidas por Omar Ramírez, cayeron 0-2 en la noche del viernes con el Cali; y en el marcador global fue de 1-4. Tras el compromiso en el estadio El Campín, el DT de las rojas dejó sus impresiones en rueda de prensa.

"Darle las gracias a Dios por tener la oportunidad de jugar una nueva final, agradecerle a los hinchas que vinieron y pedirles disculpas por no cumplirles de una y otra manera. Se trabajó mucho y son más las cosas positivas que negativas, obviamente perder un título no es nada fácil y más en casa", pronunció de entrada Ramírez.

El técnico de las santafereñas lamentó que sus dirigidas no pudiesen anotar en las opciones que tuvieron, algo que sí logró hacer el Cali a la 'contra'.

"Cali dos 'contras' y dos goles, la efectividad hoy (viernes) es abismal, y en el segundo tiempo tuvo dos más. Creo que el segundo tiempo se vio mejor el equipo, creo que el equipo hizo un buen trabajo, hay solo un responsable que soy yo, por las decisiones, por lo táctico; me quedo con la garra y el esfuerzo del equipo; no fuimos lo suficientemente contundentes", agregó.

Omar Ramírez continuó con su análisis de lo que fue la gran final en El Campín contra el Cali. "Son más las cosas buenas que negativas, las cosas por corregir, el equipo no hizo mal partido, pero no fue contundente, no tener la tranquilidad en el último cuarto de la cancha. Perder una final en casa y con nuestra gente es difícil. El aprendizaje es con esto se consiguen resultados; si se sigue este proceso, así esté yo u otro, es un proceso que hay que mirarlo con optimismo. Estoy agradecido con este grupo".

Por último, tuvo gratas palabras para Karla Torres. "Tiene un camino brillante, un futuro enorme, pero como se lo digo a ella esto es trabajando, esto es de prepararnos en otros campos. Tratamos siempre de decirle, el talento está, pero hay que potenciarlo. Sin duda, es una de las mejores jugadoras a futuro que tendrá la Selección y que en unos años será la dupla con Paví (Manuela) y Linda (Caicedo); resaltar sus ganas, su humildad y su nobleza".