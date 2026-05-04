Otra vez Jonathan Risueño, DT de Pasto, en líos; video lo delató en encontrón con leyenda del Junior

En la última jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay I-2026, Junior y Deportivo Pasto protagonizaron un partidazo que terminó 4-3 a favor de los 'curramberos', quienes terminaron quedándose con la segunda plaza de posiciones con 35 puntos. Si bien la figura fue Luis Muriel que se fue de doblete y llegó a los once tantos en el campeonato, los focos se los llevó el español Jonathan Risueño, DT de los 'volcánicos', por otro polémico momento.

Los primeros señalamientos se dieron por parte de la hinchada local a través de los micrófonos de la prensa regional. "Es un irrespetuoso, le lanzó un escupitajo a los aficionados", fue la acusación de unos de los fanáticos. Sin embargo, horas más tarde, con video y evidencia en mano, en redes sociales se viralizó un video de Risueño protagonizando un fuerte cruce con una leyenda de Junior.

En las imágenes se ve al español enfrascado en una discusión con José María Pazo, entrenador de arqueros del club barranquillero y de la Selección Colombia. Según el periodista Wilson Ganem, de 'Toque Junorista', todo se dio por la eufórica celebración del estratega del Pasto con la afición de los 'tiburones'. Eso no gustó nada en el banquillo de Junior y por eso el reclamo del otrora arquero nacido en Valledupar.

Lo cierto es que Risueño no para de generar polémicas y la lista cada vez se hace más grande. Las más recordadas son: su cruce con los periodistas locales en Pasto; el supuesto pisotón que le provocó en cancha Alfredo Morelos, en duelo contra Nacional; y las acusaciones de Hugo Rodallega que lo señalaban de hablarle feo a los rivales durante el encuentro.



Hasta el momento, la Dimayor no ha emitido ninguna sanción por alguno de estos actos o antecedentes. Lo cierto es que tanto Junior como Pasto clasificaron a la siguiente fase y sueñan con el título antes del Mundial 2026.