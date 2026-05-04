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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Otra vez Jonathan Risueño, DT de Pasto, en líos; video lo delató en encontrón con leyenda del Junior

Otra vez Jonathan Risueño, DT de Pasto, en líos; video lo delató en encontrón con leyenda del Junior

Deportivo Pasto perdió 4-3 con Junior, sin embargo, los focos estuvieron de nuevo sobre su DT, el español Jonathan Risueño, quien dio de que hablar al cruzarse con histórico de los 'tiburones'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Jonathan Risueño, DT del Deportivo Pasto.
Jonathan Risueño, DT del Deportivo Pasto.
Deportivo Pasto.

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