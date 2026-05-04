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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega; "con cansancio o sin cansancio, en Santa Fe hay que apuntar en grande, mentalizados"

Hugo Rodallega; "con cansancio o sin cansancio, en Santa Fe hay que apuntar en grande, mentalizados"

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Hugo Rodallega, quien es el referente de Santa Fe, que avanzó al grupo de los ocho mejores de la Liga I 2026 gracias al triunfo sobre Internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Hugo Rodallega Santa Fe
Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto:
Colprensa

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