Hugo Rodallega; "con cansancio o sin cansancio, en Santa Fe hay que apuntar en grande, mentalizados"

Independiente Santa Fe dio un paso importante tras imponerse 3-1 sobre Int

Hugo Rodallega y un festejo de gol con Santa Fe ante el Pasto por la Liga BetPlay I-2026. X de @SantaFe

ernacional de Bogotá, en un partido que tuvo un momento clave desde el punto penal. Hugo Rodallega, referente del equipo cardenal, fue protagonista al marcar el 1-1 transitorio, un gol que cambió la dinámica del encuentro y encaminó la remontada. Más allá del resultado, el delantero dejó reflexiones claras sobre la exigencia del momento y la mentalidad con la que el equipo afronta esta etapa decisiva.

En diálogo con Blu Radio, el atacante reconoció la carga emocional que implica asumir ese tipo de responsabilidades como patear un penalti. “Lo primero es sentir unos nervios, uno no es una máquina, es un ser humano. Intento coger todo lo que puede ser negativo y ponerlo a mi favor. Sabía de la responsabilidad tan grande de ese penalti, mucha responsabilidad; pero pues pienso en mi familia, en los hinchas, en los compañeros. Todo eso lo pongo a mi favor, a lo que he trabajado y poner en práctica las virtudes”, explicó.

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Rodallega también detalló su lectura en el cobro desde los doce pasos, dejando ver la experiencia que lo respalda. “Uno juega con eso. Mirar a los arqueros, los arqueros también se ponen nerviosos, es hacer una lectura, con seguridad y sin cambiar. No pestañear, porque ahí es en donde se comete el error”, afirmó, evidenciando el componente mental que define este tipo de situaciones.

El delantero no esquivó el análisis del contexto competitivo que se avecina y fue claro: “América es bueno, todo muy bueno, los que clasificaron hicieron méritos, llaves muy parejas, es un mata a mata, intentar equivocarse menos, América un gran rival, con gran historia, muy buenos jugadores, un técnico que intenta ayudarles, por algo terminaron muy bien en la Liga. Llave muy pareja, están mirando nuestras virtudes, no va a ser fácil”.

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En cuanto a la actualidad de Santa Fe, Rodallega dejó claro que el equipo asume su rol histórico: “Santa Fe tiene responsabilidad, estar en los ocho, como un equipo grande. Estuvimos obligados a ganar, nos propusimos una meta, ya se cumple, ahora a enfrentar las finales, con el querer pasar de fase”.

Además, resaltó el compromiso colectivo dentro del club: “Reunirse con los dirigentes no, el Presidente ya le tiran la responsabilidad al grupo, el grupo DT, utilero, entrenador, somos todos, aportar lo que corresponde, sacar lo mejor para que el colectivo pueda funcionar. A eso me refiero. Empezamos a hacer las cosas desde lo individual, lo importante es ganar”.

En lo personal, el atacante aseguró sentirse en plenitud: “Yo anímicamente estoy fresco, estoy disfrutando, me entrego al cien por ciento, quiero seguir haciendo crecer mi nombre, el de Santa fe, dejar huella y para las finales estar preparado, estar en los partidos importantes, aportar al equipo y buscar los objetivos. No marque en varias fechas, pero no entre en desespero”.

Finalmente, dejó un mensaje contundente sobre la exigencia del calendario y la mentalidad que debe tener el grupo: “Lo que digo es que tenemos que estar con el fondo a fondo. No hay tiempo de nada, no hay excusas, esto es fútbol profesional, así son los dos torneos, ya es tema del entrenador que tomara las decisiones, si va a hacer alguna rotación. Yo soy el más veterano, pero descanso, me alimento bien, y mentalizado en rendir. Es una llave importante en Copa Libertadores, vamos a aportarle a todo, con cansancio o sin cansancio apuntar en grande”.