"La dirigencia del fútbol colombiano se ha perrateado, lo de Raúl Giraldo es una vergüenza, un oso"

Uno de los equipos que salió perdedor en la fecha 19 de la Liga I 2026 del fútbol colombiano fue Independiente Medellín, que perdió 1-2 con Águilas Doradas en el propio Atanasio Girardot y no logró el resultado positivo para clasificar en el grupo de los ocho mejores del campeonato. Pero además de la caída del equipo antioqueño y del bajo rendimiento de sus jugadores, también se presentó un hecho escandaloso al final del compromiso, a causa de unos gestos y actitudes de Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, en contra de los hinchas que protestaron por los malos resultados.

De este tema controversial, se habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y así el que tomó la palabra fue JJ Osorio, quien critió la postura y el acto que circula en las redes sociales con el referido Giraldo como protagonista.

"Un generador de violencia hay que erradicarlo del fútbol", afirmó Javier Hernández Bonnet, luego de escuchar lo que aseguró Osorio, quien recordó que en el pasado se presentaron sanciones, de parte de la Alcaldía de Medellín, en contra de Efraín Juárez, extécnico de Nacional, por actos obscenos hacia la tribuna.

"Por esa actitud de Raúl Giraldo, creo no estaba en sano juicio. La dirigencia colombiana se ha 'perrateado', ya no es lo mismo que antes. Creo que hay personas muy adineradas (en la dirigencia del fútbol colombiano), pero con muy poco cacumen para poder encausar y darle rumbo a esa industria", complementó Hernández Bonnet.



Nuestro director general también comentó que "uno llega a una conversación y hablan de fútbol, pero mencionan primero a Real Madrid, Manchester o a Barcelona. Pero es que del fútbol colombiano no hay nada qué hablar, lo decimos con tristeza y con dureza, hay una pobreza intelectual en la dirigencia. Hoy lo que nos están mostrando es una vergüenza, lo digo por Raúl Giraldo. Son exitosos en otros escenarios, pero en el fútbol no lo son. Acá el que termina haciendo el oso es Raúl Giraldo. Eso es una tristeza".

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El descargo de Raúl Giraldo ante los hechos en el Atanasio Giradot

"Informamos que el máximo accionista (Raúl Giraldo) ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales", se leyó en un aparte del comunicado emitido por el DIM este lunes.

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