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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "La dirigencia del fútbol colombiano se ha perrateado, lo de Raúl Giraldo es una vergüenza, un oso"

"La dirigencia del fútbol colombiano se ha perrateado, lo de Raúl Giraldo es una vergüenza, un oso"

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se realizó un debate con respecto a la actitud de Raúl Giraldo, dueño del Medellín, quien terminó provocando a los hinchas tras la eliminación de Liga I 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Raúl Giraldo Medellín vs Águilas Doradas
Raúl Giraldo, máximo accionista de Independiente Medellín - Foto:
Colprensa

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