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Gol Caracol  / Neymar revoluciona Paraguay; hay emoción por su llegada con Santos para duelo clave en Sudamericana

Neymar revoluciona Paraguay; hay emoción por su llegada con Santos para duelo clave en Sudamericana

El astro brasileño revoluciona el fútbol al hacer presencia en la ciudad de Asunción para su encuentro frente al Recoleta, este martes 5 de mayo para la clasificación de la Copa Sudamericana

Por: AFP
Actualizado: 4 de may, 2026
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Neymar Jr. Santos FC
Neymar Jr., futbolista brasileños del Santos - Foto:
Santos FC Oficial

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