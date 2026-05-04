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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dato contundente: equipos que cambiaron de técnico, no clasificaron a los playoffs de Liga BetPlay

Dato contundente: equipos que cambiaron de técnico, no clasificaron a los playoffs de Liga BetPlay

Tras la finalización del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I, se conocieron las estadísticas de los clubes que cambiaron de entrenadores durante el campeonaro. Ninguno logró clasificar.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
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Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Foto: X de @MillosFCoficial

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