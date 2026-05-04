Dato contundente: equipos que cambiaron de técnico, no clasificaron a los playoffs de Liga BetPlay

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La fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-I terminó este domingo y son varios los equipos importantes del fútbol colombiano que se quedaron afuera los playoffs, como el caso de Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín, quienes quedaron eliminados y ya no podrán luchar por el título del primer semestre.
Lo curioso es que esos tres clubes, sumado a unos más, cambiaron de técnico durante la primera ronda del campeonato y ninguno terminó clasificando, un dato que recopilaron y dieron a conocer este lunes en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.
Hernán Torres (Millonarios)
Se fue en la fecha 3 - 29 de enero
Tres partidos - tres derrotas
Puesto: 20
Nelson 'Rolo' Flores (Cúcuta)
Se fue en la fecha 4 – 3 febrero
Cuatro partidos - dos derrotas, dos empates
Puesto: 15
Alexis Márquez (Jaguares)
Se fue en la fecha 6 – 13 de febrero
Cinco partidos - dos ganados, dos perdidos y uno empatado
Puesto: 15
Flabio Torres (Chicó)
Se fue en la fecha 7 – 16 de febrero
Siete partidos - uno ganado, uno empatado, cinco perdidos
Puesto: 17
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Hubert Bodhert (Alianza FC)
Se fue en la fecha 7 - 17 de febrero
Seis partidos - no ganó ninguno, tres empates y tres derrotas
Puesto: 20
Alberto Gamero (Cali)
Se fue en la fecha 10 - 6 de marzo
Diez partidos - tres victorias, tres empates y cuatro derrotas
Puesto: 10
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Gustavo Florentin (Jaguares)
Se fue en la fecha 11 - 15 de marzo
Seis partidos – una victoria y cinco derrotas
Puesto: 16
Alejandro Restrepo (Medellín)
Se fue en la fecha 17 - 21 de abril
Cinco victorias - seis derrotas, cinco empates
Puesto: 14
Así las cosas, el irregular semestre de estos equipos que cambiaron de técnico durante el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-I, se tradujo en la eliminación tempranera del campeonato colombiano, ya que ni Millonarios, Cali, Medellín, Jaguares, Cúcuta, Alianza FC y Boyacá Chicó lograron meterse en los 'play offs'.
Uno de los casos que más resalta es el de los 'embajadores', que sacaron a Hernán Torres cuando iban tres jornadas, al no conseguir ningún triunfo, y aunque la llegada de Fabián Bustos le dio un respiro y llegó hasta la última fecha con opciones de clasificar, fue de más a menos con el DT argentino y no le alcanzó. Es el segundo semestre consecutivo en el que el cuadro azul no pasa a la ronda final del torneo de nuestro país.
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Por su parte, Jaguares es otro de los equipos que dio de qué hablar en la Liga BetPlay 2026-I, ya que tuvo tres entrenadores en el 'todos contra todos', comenzando con Alexis Márquez, luego pasando por el paraguayo Gustavo Florentín, y actualmente con Hubert Bodhert.