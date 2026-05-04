Dato contundente: equipos que cambiaron de técnico, no clasificaron a los playoffs de Liga BetPlay

La fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-I terminó este domingo y son varios los equipos importantes del fútbol colombiano que se quedaron afuera los playoffs, como el caso de Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín, quienes quedaron eliminados y ya no podrán luchar por el título del primer semestre.

Lo curioso es que esos tres clubes, sumado a unos más, cambiaron de técnico durante la primera ronda del campeonato y ninguno terminó clasificando, un dato que recopilaron y dieron a conocer este lunes en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.



Equipos que cambiaron de técnico en Liga BetPlay 2026-I:

Hernán Torres (Millonarios)

Se fue en la fecha 3 - 29 de enero

Tres partidos - tres derrotas

Puesto: 20

Hernán Torres en su paso por Millonarios. X de @MillosFCoficial

Nelson 'Rolo' Flores (Cúcuta)

Se fue en la fecha 4 – 3 febrero

Cuatro partidos - dos derrotas, dos empates

Puesto: 15

Alexis Márquez (Jaguares)

Se fue en la fecha 6 – 13 de febrero

Cinco partidos - dos ganados, dos perdidos y uno empatado

Puesto: 15



Flabio Torres (Chicó)

Se fue en la fecha 7 – 16 de febrero

Siete partidos - uno ganado, uno empatado, cinco perdidos

Puesto: 17

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Hubert Bodhert (Alianza FC)

Se fue en la fecha 7 - 17 de febrero

Seis partidos - no ganó ninguno, tres empates y tres derrotas

Puesto: 20

Alberto Gamero (Cali)

Se fue en la fecha 10 - 6 de marzo

Diez partidos - tres victorias, tres empates y cuatro derrotas

Puesto: 10

Alberto Gamero, exDT del Deportivo Cali. X de @DeportivoCaliCP

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Gustavo Florentin (Jaguares)

Se fue en la fecha 11 - 15 de marzo

Seis partidos – una victoria y cinco derrotas

Puesto: 16

Alejandro Restrepo (Medellín)

Se fue en la fecha 17 - 21 de abril

Cinco victorias - seis derrotas, cinco empates

Puesto: 14

Así las cosas, el irregular semestre de estos equipos que cambiaron de técnico durante el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-I, se tradujo en la eliminación tempranera del campeonato colombiano, ya que ni Millonarios, Cali, Medellín, Jaguares, Cúcuta, Alianza FC y Boyacá Chicó lograron meterse en los 'play offs'.

Uno de los casos que más resalta es el de los 'embajadores', que sacaron a Hernán Torres cuando iban tres jornadas, al no conseguir ningún triunfo, y aunque la llegada de Fabián Bustos le dio un respiro y llegó hasta la última fecha con opciones de clasificar, fue de más a menos con el DT argentino y no le alcanzó. Es el segundo semestre consecutivo en el que el cuadro azul no pasa a la ronda final del torneo de nuestro país.

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Por su parte, Jaguares es otro de los equipos que dio de qué hablar en la Liga BetPlay 2026-I, ya que tuvo tres entrenadores en el 'todos contra todos', comenzando con Alexis Márquez, luego pasando por el paraguayo Gustavo Florentín, y actualmente con Hubert Bodhert.