Atlético Bucaramanga comenzó el cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2026 con un empate a dos goles frente al América de Cali, en partido de la primera jornada que se efectuó en el Américo Montanini. Tras el juego, Pablo Peirano dejó sus impresiones.

“El partido que pensamos que habíamos visto, lo que habíamos planificado, se presentó tal cual. Conocemos también la calidad individual, para ciertos momentos, que el rival la iba a tener, y para corregir, siempre hay cosas por corregir, pero fue un partidazo lo que hizo el equipo hoy (viernes)", empezó diciendo el timonel del 'leopardo' en su intervención con los medios.

Acción de juego entre Bucaramanga y América de Cali por la fecha 1 de los cuadrangulares. Foto: Colprensa

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Y añadió: “Del partido anterior, hasta el sistema cambiamos, fue distinto. Igual, los comportamientos que tiene América de rotar en la parte ofensiva, nosotros intentamos evitar que lo hagan, con cobertura por detrás. Hoy se vio más abierto para los dos equipos”.

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Más allá del resultado en la cancha, el entrenador 'leopardo' hizo hincapié en la conexión emocional con sus futbolistas y el carácter mostrado ante un rival de peso.



“Tuvimos profundidad tanto por las bandas como por dentro, el equipo busca ser profundo. Es un tema de detalles, estoy conforme cómo el equipo se presentó, cómo trabajó las salidas, no es fácil generarle a un equipo como América situaciones de gol, pudimos convertir, recibimos un gol y con personalidad lo dimos la vuelta, luego ellos nos obligaron a empatar. Fue un partido emocionante desde cualquier punto de vista, un partido muy disputado”, añadió.

Finalmente, cerró su intervención destacando la identidad del grupo como el motor principal para pelear por los objetivos del semestre.

Pablo Peirano, nuevo director técnico de Atlético Bucaramanga Fotografía de: Cuenta oficial de X de Atlético Bucaramanga

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“Me gusta la personalidad que tienen los hombres del Bucaramanga, me gusta la actitud, la entrega, me siento muy identificado con ellos. Nosotros intentamos darles las herramientas, pero son ellos los que llevan todo a cabo, y ese espíritu de equipo es lo que uno valora más. Después el fútbol es fútbol y todo puede suceder, pero con ese espíritu estás más cerca de ganar y estar en los logros”, concluyó.