Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe, analizó lo que fue la derrota 1-0 de su equipo en su visita al Medellín en el Atanasio Girardot, en lo que fue el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2026.

Un gol de Jeison Medina, a pase de Jackon Martínez, le dio los tres puntos al ‘poderoso’, en partido por la primera fecha del grupo A. Luego del juego en tierras antioqueñas, el timonel uruguayo lamentó que su equipo fallara en pequeños detalles.

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“Con el envión de la gente, y que ellos tomaron el juego cuando ingresan Martegani y ‘Juanfer’ (Quintero), que tienen buen pie, era acomodarse y ordenarse, era la idea. Pero llega el gol, producto de una jugada que es error puntual nuestro, pudimos resolverla de otra manera. Lo intentamos, tuvimos posibilidad para empatar, en un partido que fue disputado, que después que se paró el cambio permitió jugar, tenemos un par de jugadas que dieron en el palo; uno sentía que el que hacía el gol ganaba. Nos faltó tener mejor pie para hilvanar jugadas”, dijo Repetto.

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Y a renglón seguido, el estratega uruguayo volvió a hacer hincapié en esos pequeños detalles que equilibraron la balanza a favor del Medellín.



Santa Fe en su visita a Medellín en inicio de cuadrangulares. Foto: Colprensa

“Un poco de todo, de estar más concentrados en defensa porque ellos generaron – tres cuatro ocasiones en el primer tiempo –, y también en el segundo tiempo. Tuvimos que cambiar algo que ha salido sólido, la constante de Helibelton (Palacios) por derecha. También unas jugadas que definimos mal, un escenario que no es fácil. Se define en detalles, ellos estuvieron más atentos a esas cosas, y por eso estamos sufriendo una derrota que nos duele. Tenemos que hacernos fuertes en el próximo partido de local, para poder tener posibilidades. Golpeados y dolidos, pero con la ilusión intacta porque queda mucho”, agregó.

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Otras declaraciones de Pablo Repetto.

- El tema de la edad en el plantel, de los jugadores experimentados...

Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe. Foto: AFP

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“Sí, como usted dice, tenemos un promedio alto de edad, que no tenemos algo que nos puede decir es, en contra de jugar seguido o no; no hay una estadística. Digo esto porque me pregunta, sino no hablaría del tema, hemos jugado muchos más que todos, y en determinados momentos, sentimos eso y hemos tenido lesiones. Pero no hay algo que podamos confirmar algo, que por la edad. Seguramente, hay un desgaste mayor y se siente, está comprobado que el más joven tiene más posibilidad de recuperarse, pero no lo buscamos como excusa. La verdad es que cometimos errores puntuales defensivos, y en la ofensiva nos faltaron detalles para definir las jugadas. Jugamos contra un buen equipo, a revertir lo que viene”.