Pablo Peirano la tiene 'clara' con Santa Fe: "Me gustaría volver a llegar a la final"

Luego de vencer a Fortaleza 1-3, en el duelo correspondiente a la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2024, Pablo Peirano atendió a los medios de comunicación y analizó el presente de Santa Fe, además de revelar los objetivos trazados para lo que resta del año.

“Me gustaron muchos aspectos del partido, el funcionamiento, me gustó mucho la contundencia. Hicimos cuatro goles, uno fue anulado, me gustaron esos aspectos. El equipo mantuvo equilibrio en el juego, contra un rival difícil que maneja bien la pelota y que tiene calidad individual. Supimos manejar los tiempos del partido y eso me da tranquilidad, aunque hay cosas para seguir mejorando, pero con el paso de los partidos nos iremos sintiendo más cómodos”, afirmó de entrada el estratega ‘cardenal’.

Sumado a eso, Pablo Peirano reveló su deseo al mando del ‘león’ para este segundo semestre, enfatizando en pelear el título hasta el final: “Me gustaría llegar a la final otra vez, de eso no hay duda. Lo importante es que Santa Fe este en las finales, que los que lleguen sean por mérito y competir para ganarla”.

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

¿Cómo analizaron a Fortaleza?

“Del rival estudiamos mucho la parte de la salida de ellos, cómo iniciaban el juego desde ahí, también sabíamos que usaban variantes, trabajamos muy bien ir a buscar al equipo en parte rival. Cuando el rival en la parte ofensiva buscaba los circuitos con Rodríguez y Navarro, buscamos cerrar esa conexión. Le sumamos la pelota quieta, que también es un equipo que es bueno en la pelota quieta ofensiva. Tomamos muchas referencias del rival, pero nosotros salimos a hacer nuestro trabajo”.

La para futbolística...

“Más allá del módulo, nosotros mantenemos los comportamientos. El módulo tiene variables, pero mantenemos los mismos comportamientos, el equipo se mantiene igual porque la manera no varía dentro del sistema, el trabajo de los preparados físicos fue clave porque Santa Fe es un equipo físico, seguidos con la disposición de los muchachos, trabajaron con mucha seriedad y en silencio. De a poco el equipo va a ir tomando ese ritmo necesario que solamente te da la competencia. Nos preparamos para la seguidilla de partidos porque no se para más”.

La seguidilla de partidos...

“Nosotros nos preparamos para eso, no solamente en esta etapa de receso, que nos vino muy bien en muchos aspectos porque hemos aprovechado el tiempo y estamos preparados para esta seguidilla. A mí como entrenador me gusta jugar seguido a los muchachos también, todo el plantel se prepara y saben que van a sumar minutos. Yo lo entiendo de esa manera y todos aportamos para el proyecto de Santa Fe”.