'Palazo' al fútbol colombiano: "Los que quieran 100 pases que vean al City y al Barcelona"

Rafael Dudamel le ha dado un nuevo 'aire' al Deportivo Pereira en la Liga BetPlay I-2025. Desde la llegada del técnico venezolano, el 'matecaña' ha mostrado mejoría y ha conseguido resultados positivos (tres victorias y dos empates), que lo metieron en la pelea por lograr uno de los cupos a los cuadrangulares finales. Luego del triunfo 1-0 sobre Pasto, el timonel dejó unas declaraciones con tinte irónico.

El único gol del compromiso en el Hernán Ramírez Villegas fue obra de José Moya, a los 20 minutos, y después los dueños de casa se dedicaron a defender el resultado hasta el final; eso sí, no faltó el compromiso. A Dudamel le consultaron en la rueda de prensa posterior por el estilo de juego del Pereira y la reflexión que generó fue épica.

"El plan era ir mejorando la posesión, no ser tan verticales. Pero al tener la ventaja, entendimos que debíamos hacernos fuertes físicamente para sostener el resultado. Sabíamos que el rival iba a apostar por el juego aéreo, las segundas pelotas y lanzamientos largos. El equipo respondió bien. Se lo dije a los muchachos en la charla pospartido. Los que quieran ver 80, 100 pases que compren 'Directv' y se hagan hinchas del City y del Barcelona", expresó con ironía y las risas no faltaron en el recinto.

Rafael Dudamel en juego del Deportivo Pereira contra Pasto en el Hernán Ramírez Villegas. Colprensa

Luego añadió Dudamel con un tono más serio: "Hoy (martes) el contexto exige ganar. Tenemos que ser prácticos y el equipo lo entendió. En el primer tiempo, cuando tuvimos frescura, fuimos superiores. En el segundo, cuando apareció el cansancio, el equipo se replegó con inteligencia y orden. Controlamos el juego sin la pelota".

Publicidad

Hay que indicar que el duelo entre 'matecañas' y 'volcánicos' correspondió a la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2025 y que le permitió a los dirigidos por Rafael Dudamel llegar a los 25 puntos, teniendo opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares.

Por último, el estratega venezolano, de 52 años, se mostró complacido por tener un grupo muy comprometido en los entrenamientos y partidos.

Publicidad

"Me siento muy complacido, da gusto trabajar con un grupo comprometido que se ha esforzado al máximo, no solo en lo físico sino también en lo táctico, en los momentos en los que no teníamos el balón tuvimos orden y corrimos", concluyó.