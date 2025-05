"Si Alex Ferguson estuviera entrenando ahora, probablemente acabaría en la cárcel"

El Manchester United forjo una gran historia en la Premier League y en Europa de la mano de Sir Alex Ferguson, director técnico que estuvo al mando del equipo durante 27 años y consiguió 38 títulos. Pese a ese gran palmarés, al escocés siempre le criticaron sus formas de comportares y dirigir a sus jugadores. Por esto días, un histórico futbolista de los 'red devils' reveló varias historias y como los hizo llorar en varias ocasiones.

Se trata de Patrice Evra, lateral izquierdo que estuvo en el United entre el 2006 y 2014 y vivió en carne propia el régimen de Ferguson. El francés comenzó con una contundente frase.

“Si Ferguson estuviera entrenando ahora, probablemente acabara en la cárcel. No hay manera de que no acabará en prisión con las cosas que hacía... ¿Tú sabes la cantidad de jugadores que he visto llorar con sus broncas o les tiraba botas?”, dijo en el programa ‘SDS Podcast’.

Acto seguido, para dar mayor contexto, Evra recordó un fuerte episodio con Nani. En un encuentro contra Liverpool, el portugués recibió una dura plancha que incluso le hizo sangrar la rodilla. Ferguson fiel a sus férreo estilo le dijo: “espero que tu pierna esté rota, un jugador del United no puede llorar en Anfield”.

Nani salió en camilla en clásico Liverpool Manchester United - 6 de marzo 2011. PAUL ELLIS/AFP

Esa furia del entrenador era transmitida a los jugadores, quienes se empezaron a trata de la misma manera. “Después del partido esperábamos el siguiente entrenamiento porque íbamos a matar a Nani. Así te puedo explicar lo desagradables que éramos. Si llorabas por sangrar, estabas acabado. No eras de los nuestros. Al final, Ferguson le dio una semana para recuperarse porque estábamos esperando para matarlo. Ahora aún usamos la foto de Nani llorando en Anfield en el grupo de Whatsapp del United", agregó el exjugador 'galo'.

Por último, Evra añadió otra anécdota, esta vez cuándo Danny Welbeck disputó uno de sus primeros partidos con los 'red devils'. Fue uno de fogueo en Arabia Saudita.

“Welbeck falló y perdimos el amistoso que encima era como de 45 minutos... Cuando volvemos al vestuario, Ferguson gritó ‘¡Welbeck!’. Y Danny y yo estábamos en el baño, haciendo pis, pero Ferguson seguía gritando “¿Quién coño te crees que eres? Llegas al primer equipo y tiras un penalti... Yo le dije “Míster, es solo un amistoso” y Ferguson seguía gritando “¡Qué le jodan al amistoso!”, contó el exjugador francés