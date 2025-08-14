Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Julio Comesaña me invitó a pelear porque yo me volé; creo que hasta me tiró un puño"

"Julio Comesaña me invitó a pelear porque yo me volé; creo que hasta me tiró un puño"

Un exjugador del Junior de Barranquilla hizo una confesión sobre una situación que vivió con el entrenador uruguayo, Julio Comesaña, contando varios detalles.

Julio Comesaña, director técnico uruguayo en uno de sus pasos por el Junior de Barranquilla
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 14, 2025 10:19 a. m.