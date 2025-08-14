"Julio Comesaña me invitó a pelear porque yo me volé; creo que hasta me tiró un puño"

Julio Comesaña es considerado ídolo en Junior de Barranquilla y no es para menos. Como jugador ganó la Liga de 1997 y siendo entrenador fue campeón de tres Ligas (1993, 2018 y 2019), una Copa (2017) y una Superliga (2020). Sin embargo, no todo ha sido 'color de rosa' en sus diversos pasos por el 'tiburón'. De hecho, se conoció una historia que ha dado de qué hablar.

Michael Ortega, quien vistió la camiseta del club 'rojiblanco' entre 2013 y 2015, habló con 'El Heraldo' y contó la vez que, por poco, se va a los golpes con el entrenador uruguayo. "Ahora que estoy maduro, si yo hubiera escuchado un poco más a Julio, las cosas hubieran sido diferentes conmigo en ese Junior, era una persona que siempre estuvo ahí", afirmó de entrada.

"Me aconsejaba, me hablaba, me colocó un psicólogo, fue una persona muy especial en mi vida, que literalmente como yo estaba inmaduro no le preste tanta atención, pero ahora como soy adulto soy consciente de todo el apoyo que me dio", añadió el mediocampista, quien firmó contrato con Real Cartagena, de la segunda división del fútbol colombiano, en el 2025.

"Recuerdo que una vez, casi nos vamos a los golpes porque decidí volarme y se dio cuenta. Me reclamó y yo se lo negaba, pero él tenía fotos y me dijo: '¿tú me ves cara de qué?'. Luego de eso, expresó que si quería que nos diéramos trompadas, se paró y se formó. Se cuadró y todo. Nos agarraron para que no pasara a mayores", añadió el futbolista, de 34 años.

"Estaban Pachequito (Víctor Danilo Pacheco) y ‘Caracho’ Domínguez, todos metidos ahí para separarnos. Ahora, si Julio Comesaña me hubiera dado un puñetazo en el ojo o algo, me le voy encima. Creo que me tiró un golpe y todo. Lo que pasa es que él es malgeniado, pero es una gran persona, en quien puedes confiar, te dice la verdad en la cara", afirmó Michael Ortega.

Sin embargo, desde entonces "no he vuelto a hablar con Julio, tengo que hablar con él, porque él se va. Si me lo encuentro, lo saludo, le doy un abrazo, hablo con él, le agradezco y le pido perdón por todas las cosas que no le hice caso. Yo no tengo rencor con él, para nada, porque ahorita sé que todo lo hizo por el bien mío y con el fin de que mejorara como futbolista".