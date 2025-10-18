Patada en la cabeza de Marlos Moreno a jugador de Pasto y roja; lo regañó figura de Nacional

El partido de la Liga Betplay II 2025 entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional de este sábado en el estadio Libertad, de la capital de Nariño, se presentó antes de la media hora una acción polémica y que terminó perjudicando a los visitantes.

Luis Caicedo, hombre de los dueños de casa, interceptó con el codo arriba en un ataque a Marlos Moreno, figura del verde, quien al caer golpeó con sus pies en la cabeza a su rival. De inmediato, el árbitro Wilmar Montaño mostró la tarjeta roja a Moreno, mientras que Caicedo se llevó la amarilla.

Mientras tanto y ante el hecho, el que pegó una carrera hasta donde sucedió el episodio polémico fue el experimentado volante Mateus Uribe, quien se le vio reclamándole al delantero por lo sucedido. Marlos, de su lado, algo le contestó desde la gramilla y se notó desconcertado por lo sucedido.

En las tribunas se escucharon rechiflas en contra de Marlos Moreno y cuando se fue al camerino también se oyeron improperios.



⚽🟥¡Se va expulsado Marlos Moreno y Nacional queda con un hombre menos ante Pasto!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/jJibjxXLBc — Win Sports (@WinSportsTV) October 18, 2025